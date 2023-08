La justicia de Perú rechazó hoy la apelación interpuesta por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski contra la resolución que lo obliga a no salir de Lima sin un permiso, informó la prensa local.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación que el exmandatario planteó contra la decisión tomada por el juez Jorge Chávez el 11 de abril pasado.

La resolución establece que debe evitarse que Kuczynski incurra en alguna acción destinada a evadir a la justicia y que se pretende que el exmandatario esté disponible en caso deba realizarse una audiencia o diligencia vinculada a su caso.

Sobre el argumento del defensor en el sentido de que no hay peligro de fuga porque Kuczynski tiene custodia policial por su condición de expresidente, el juzgado respondió que ese resguardo no fue solicitado por la autoridad judicial, por lo que sus responsables no están obligados a dar cuenta al juez sobre lo que el procesado haga, reseñó la estatal agencia Andina.

Kuczynski está procesado por lavado de activos en el llamado caso Westfield Capital, vinculado al Lava Jato, la megacausa en la que se investigó el pago de parte de empresas a gobiernos de la región a cambio de la obtención de contratos de obras públicas.

Entre los fundamentos de su apelación, el exmandatario evaluó que mantener la restricción de no salir de Lima Metropolitana a sus 85 años vulnera el debido proceso y argumentó, además, que cumple con el control biométrico cuando realiza actividades. (Télam)