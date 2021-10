La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea nacional (AN, Parlamento) de Ecuador inició hoy su tarea de investigar las denuncias contra el presidente Guillermo Lasso contenidas en los denominados “Pandora Papers”, y ratificó que llamará a declarar a parientes del mandatario.

Encargada por el pleno de la AN para llevar adelante el caso, la Comisión ratificó que citará a María de Lourdes Alcívar y a Santiago Lasso, esposa e hijo del presidente, respectivamente, pese a un pedido en contrario.

El asambleísta Gruber Zambrano, independiente pero cercano al Gobierno, pidió reconsiderar el llamado a comparecer a Alcívar y Lasso hijo, porque al no ser funcionarios no son “sujetos de fiscalización”, pero la moción no logró los votos suficientes.

Los legisladores de la correísta UNES y de Pachakutik, mayoría en la comisión, insistieron en que los familiares de Lasso vayan a la Comisión, aunque no están obligados a hacerlo, por lo que ambos siguen en el cronograma de la investigación.

Paola Cabezas, de UNES, aportó además que aunque la Asamblea no tiene potestad de investigar a quienes no son funcionarios públicos, la llamada Ley de Paraísos Fiscales “también habla de cónyuge e hijos”, según reportó el sitio Primicias.

La comparecencia de Alcívar y Santiago Lasso debe ser pasado mañana, después de que hoy el cuerpo iniciara su tarea con la presencia de expertos tributarios y financieros.

La comisión tiene previsto entregar el informe de su investigación el 6 de noviembre. (Télam)