La capital de Ecuador, Quito, elevó hoy el nivel de alerta epidemiológica de amarillo a naranja ante el aumento de los contagios de coronavirus y la propagación de la variante Ómicron.

Según el diario El Comercio, con este nuevo nivel de alerta los bares, clubes nocturnos y lugares de ocio podrán mantener un aforo del 30% mientras que en los balnearios se permitirá hasta un 50% y se establecerá un horario para el uso de las instalaciones desde la 6 hasta las 18.

En los centros comerciales, mercados, supermercados y gimnasios el aforo permitido será del 65% y en cines y teatros será del 50%.

La medida será revisada durante la primera semana de enero y de acuerdo con los indicadores epidemiológicos y su evolución se decidirá si se extiende o se modifica.

MIRÁ TAMBIÉN López Obrador sugirió a los mexicanos reunirse en las fiestas con precaución frente a la pandemia

Además, estará prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en la vía pública.

La medida llegó un día después de que el presidente Guillermo Lasso ratificara que no se iba a adoptar un nuevo confinamiento pero que comenzará a exigirse el pase sanitario.

Click to enlarge A fallback.

"No va a haber confinamiento. Estas fiestas no queremos dañárselas, son fiestas de familia, pero mantenga la distancia social, use la mascarilla todo el tiempo, lávese las manos con frecuencia, use alcohol", recomendó el mandatario en rueda de prensa.

Agregó que desde el 23 de diciembre al 23 de enero "en los centros comerciales y en los lugares públicos se va a exigir el carnet de vacunación como un mecanismo de protección colectiva de todos los ecuatorianos".

MIRÁ TAMBIÉN Chipre pone en aislamiento a cientos de migrantes tras un brote de coronavirus

La obligación de presentar el certificado aplica para la personas mayores de 12 años.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, ya había advertido que se reduciría el aforo en ciertos lugares.

Ecuador suma más de 537.000 casos y más de 33.000 muertos desde el inicio de la pandemia.

(Télam)