La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró hoy que quienes salen a exigir a las calles desde hace semanas una Asamblea Constituyente son "engañados" porque no depende de la Jefa de Estado avanzar en esta dirección, y agregó que ese reclamo es "un pretexto para seguir bloqueando rutas".

"No corresponde a Dina Boluarte, no corresponde al Ejecutivo, están engañando (a los manifestantes) al decir que es Dina Boluarte la que tiene que resolver el tema de la Asamblea Constituyente, eso no es cierto", remarcó la mandataria en declaraciones a la prensa.

“Cuando el estado de derecho se sostiene en sus instituciones, mal o bien, pero democráticamente, tenemos que respetar esa institucionalidad y una de ellas es el Congreso. Cuando dicen ‘cierren el Congreso’, no se puede cerrar por arte de magia el Congreso porque sería ponernos al margen de la ley. Lo que va a suceder con el adelanto de elecciones es que este Congreso se va a ir, nos vamos a ir todos”, sostuvo la mandataria, según reportó el diario local La República.

En ese sentido, agregó que “el cierre del Congreso es un pretexto para seguir tomando carreteras, para seguir bloqueando caminos”, y extendió un pedido: “Por favor, queremos trabajar en paz y los hermanos del sur del Perú están clamando ya no más bloqueos de carreteras, quieren trabajar para poder reactivar sus economías”.

MIRÁ TAMBIÉN ONGs en Afganistán reanudan parcialmente sus actividades con personal femenino

Y lamentó que las demandas de una Asamblea son "un pretexto para seguir bloqueando carreteras y seguir quebrantando la institucionalidad del país", porque la consecución de estos avances no se da "de la noche a la mañana".

La presidenta anticipó que la otra exigencia principal reflejada en las manifestaciones, un adelanto electoral, ya es abordada por el Parlamento, según informó el diario peruano El Comercio.

Parte de la población peruana tomó las calles en diferentes puntos del país desde la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a principios de diciembre tras su intento de cerrar el Legislativo y establecer un Gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la salida de Boluarte -hasta entonces 'número dos' de Castillo-, la celebración de nuevas elecciones y la confección de una nueva Constitución para Perú. (Télam)