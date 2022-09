El presidente ruso Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía rusa a Edward Snowden, el ex contratista de seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos

Snowden es buscado por el gobierno estadounidense desde 2013 por filtrar documentos secretos sobre los programas de vigilancia de EEUU. La información fue publicada por el gobierno ruso en el Boletín Oficial tras la firma de un decreto. Además de Snowden, a otros 75 extranjeros que residen en Rusia se les concedió la nacionalidad del país

El ex contratista de 39 años era considerado residente de Moscú desde el año 2020. Fue ahí donde solicitó la ciudadanía rusa sin renunciar a la estadounidense

Al conocerse la noticia, Estados Unidos reclamó que Snowden sea extraditado para someterse a la Justicia. El ex empleado de la NSA aseguró en 2019 que estaba dispuesto a regresar a EEUU si se le garantiza un juicio justo. "Nuestra postura no ha cambiado. El señor Snowden debería regresar a Estados Unidos, donde tiene que enfrentarse a la Justicia como lo haría cualquier otro ciudadano estadounidense", declaró Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado. El hombre había filtrado información a la prensa sobre documentos secretos de seguridad de Estados Unidos. Esos datos probaban la amplitud de vigilancia electrónica que se practica en Washington

MIRÁ TAMBIÉN Lula pidió a los clubes formar con conciencia social a los futbolistas profesionales

En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, Anatoli Kucherena, el abogado de Snowden, aseguró que su cliente no será reclutado por Rusia para la guerra luego del decreto de Vladimir Putin que llama a la movilización para la ofensiva en Ucrania. "Él no ha servido en el ejército ruso y, por lo tanto, según nuestra legislación actual, no entra en esta categoría de ciudadanos que están siendo llamados", señaló Kucherena. Por otra parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó a la agencia RIA Novosti que fue Snowden quien pidió la ciudadanía de Rusia. Además, reveló que Lindsay Mills, la esposa del ex agente de la NSA con quien tuvo una hija nacida en Rusia, también la habría pedido

AO/SPC NA