(Por Camil Straschnoy).- El encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en la Argentina, Sergiy Nebrat, calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, como "el Hitler del siglo XXI" e indicó que las tropas enviadas por el Kremlin "no solo quieren ocupar territorio, sino que buscan cometer el genocidio del pueblo ucraniano".

"Esta guerra es sobre el bien contra el mal, sobre democracia contra tiranía y sobre la existencia de nuestro país como independiente con su propia cultura", aseguró en una entrevista con Télam, con motivo del primer aniversario de la invasión a gran escala que se cumple el 24 de febrero.

"Vamos a recuperar con tiempo todo el territorio y lograr el fin de la guerra con la victoria de Ucrania, porque no es posible que un país grande con armamento quiera cambiar las fronteras de sus vecinos", expresó el máximo representante diplomático ucraniano en la Argentina.

- Télam: Se cumple un año del inicio de la invasión a su país, cuando al principio se hablaba que iba a ser una guerra relámpago, ¿hubo un error de cálculo de Rusia?

- Sergiy Nebrat: El 24 de febrero se cumple un año de la invasión rusa, de la guerra a gran escala. Pero se van a cumplir nueve años desde la ocupación rusa de Crimea y de regiones en Donetsk y Lugansk. Sobre la guerra a gran escala, la podemos comparar con la Segunda Guerra Mundial de (Adolf) Hitler. Putin es el Hitler del siglo XXI. Sabemos que él quiere y piensa en crear una Unión Soviética 2.0. Piensa en un gran imperio ruso con todas las antiguas repúblicas de la URSS. Creía que iba a ocupar Ucrania muy rápido para después ocupar territorios de Moldavia, Georgia, los países Bálticos y Polonia. Existen crímenes de guerra de tropas rusas. Podemos hablar de genocidio del pueblo ucraniano, personas asesinadas solamente por usar la lengua ucraniana, por tener banderas ucranianas o por cantar canciones ucranianas.

- T: ¿Es optimista de que se investiguen todas esas denuncias de crímenes de guerra?

- SN: Sí, porque ya se están investigando con equipos de la Unión Europea y de La Haya. Pero también soy realista y sé que no es un proceso muy rápido. Existen ejemplos sobre criminales nazis buscados y juzgados después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a trabajar con todos los países, también con Argentina, para verificar estos crímenes de guerra y llevarlos a las Naciones Unidas.

- T: Usted habló de una guerra contra el expansionismo de Rusia, pero es Ucrania la que está pagando un precio muy alto ¿Cuál es la situación después de un año de conflicto?

- SN: Casi no hay balance. Estamos en guerra todavía. Rusia ordenó destruir toda la infraestructura civil, incluyendo la energética, pensando que ante el invierno la población ucraniana iba a pedir paz. Se equivocó, como también cuando creyó que en una guerra relámpago, como hizo Hitler en Segunda Guerra Mundial, iba a ocupar territorio de Ucrania y entrar a Kiev. Pero esta guerra no solo es de territorios, es una guerra sobre el bien contra el mal, sobre democracia contra tiranía y sobre la existencia de nuestro país como independiente con su propia cultura. Rusia no solo quiere ocupar territorio, sino que buscan cometer el genocidio del pueblo ucraniano.

- T: Los analistas que siguen día a día el conflicto hablan de una próxima ofensiva a gran escala de Rusia en el este ucraniano, ¿ustedes ven la misma situación?

- SN: La ofensiva ya comenzó. Ya llevamos casi un mes de ofensiva por parte de Rusia en la línea del frente en Donetsk y Lugansk. No es tan grande como ellos pensaban, porque casi la mitad de la potencia militar de Rusia ya fue inutilizada y destruida en los primeros meses de la invasión a gran escala en febrero del año pasado. Tienen personal, pero muy mal motivado, que no saben para qué pelean en esta guerra o algunos lo hacen sólo por dinero. Muchos no quieren ir a una guerra por decisión de Putin, entonces salen del país. Hay rusos en países cercanos como Georgia, Mongolia y Kazajistán. En la primavera se va a intensificar esa ofensiva, ya que ellos quieren ocupar todo el territorio, incluyendo Kiev. Sin Ucrania, sabe Putin, no va a existir el nuevo Imperio Ruso. Pero nosotros luchamos bastante bien y tenemos éxitos, por ejemplo en Jerson y la contraofensiva lanzada en algunas partes. Recibimos ayuda militar también y ayuda humanitaria. Queremos agradecer al Gobierno de Argentina porque con Cascos Blancos, con Cancillería, trabajamos juntos y ya desde Argentina entregamos 12 partidas de ayuda humanitaria.

- T: ¿Qué escenarios divisa en el futuro? ¿Hay posibilidades de una negociación de paz?

- SN: Lamentablemente, no vemos un fin cercano para la guerra. Mucho depende de los invasores, que matan nuestra gente y bombardean ciudades y destruyen todo, incluyendo escuelas y jardines infantiles. Si ellos de verdad quieren terminar la guerra, pueden salir de nuestras fronteras. Para nosotros el fin significa tener un país independiente con los territorios reconocidos internacionalmente. Esto es complicado que ocurra hoy porque Rusia tiene un gran potencial, somos realistas, pero nosotros vamos a luchar hasta la victoria. Nosotros seguiremos en la familia de los países democráticos, como es Argentina. Vamos a recuperar con tiempo todo el territorio y lograr el fin de la guerra con la victoria de Ucrania, porque no es posible que un país grande con armamento quiera cambiar las fronteras de sus vecinos.

- T: Al inicio del conflicto, el presidente estadounidense, Joe Biden, pronosticó que Putin "será un paria en la escena internacional", ¿cómo evalúa que quedó internacionalmente la imagen del presidente ruso con el conflicto en Ucrania?

- SN: El mundo ya cree que Putin es paria. Hasta China tenía una gran alianza con él, pero trabaja junto a Ucrania por la agricultura y la importancia del trigo ucraniano para el mundo. Nadie quiere esta guerra, ni China, India y creo que hasta Corea del Norte e Irán no quieren esa guerra. Está claro que no la quiere América Latina, que ayudó mucho y votó resoluciones contra Rusia en organizaciones internacionales. Por eso también quisiéramos agradecer a Argentina, porque es un gran soporte en el Consejo de Derechos Humanos, en la ONU. Esta guerra es un gran error de Putin y vamos a hacer todo lo posible para que termine lo más pronto posible, porque cada día hay nuevos muertos entre la población civil ucraniana. Esta guerra debe terminar y nosotros vamos a ganarla con ayuda de todos los países democráticos. (Télam)