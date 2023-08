El presidente ruso, Vladimir Putin, envió este jueves sus condolencias a la familia de Yevgeny Prigozhin, después de que el avión del líder mercenario se estrelló y murieron todos sus ocupantes, a dos meses de haber encabezado un motín contra jefes del Ejército. Los comentarios de Putin, que sugirieron que albergaba sentimientos encontrados acerca del jefe mercenario de Wagner, fueron los más definitivos hasta el momento sobre el destino de Prigozhin. Antes de hablar, la única declaración oficial procedía de la autoridad de aviación que había dicho que Prigozhin estaba a bordo del avión que se estrelló. Los investigadores rusos indagan lo sucedido, pero aún no han dicho qué sospechan que causó que el avión cayera repentinamente del cielo al noroeste de Moscú el miércoles por la noche. Tampoco se confirmó oficialmente las identidades de los diez cuerpos recuperados entre los escombros. La presunta muerte de Prigozhin fortalece la posición de Putin en el corto plazo, al destituir a una figura poderosa que lanzó un motín el 23 y 24 de junio contra el liderazgo del Ejército y amenazó con hacerlo parecer débil. Pero también privaría a Putin de un actor decidido y astuto que había demostrado su utilidad para el Kremlin al enviar a sus combatientes a algunas de las batallas más sangrientas de la guerra de Ucrania y al promover los intereses rusos en toda África, que ahora probablemente serán reorganizados. Queda por ver también cómo reaccionan los combatientes de Wagner, algunos de los cuales ya han hablado de traición y juego sucio. Putin prometió una investigación exhaustiva que, según dijo, llevaría tiempo y dijo que "datos preliminares" indicaban que Prigozhin y otros empleados de Wagner viajaban en el avión derribado. La lista de pasajeros sugiere que el equipo principal de liderazgo de Wagner también volaba con él y también había fallecido. Putin rindió un generoso homenaje al mercenario renegado calificándolo como un hombre de negocios talentoso que sabía velar por sus propios intereses y que podía, cuando se le pedía, aportar su grano de arena a la causa común. Pero también describió a Prigozhin como un personaje imperfecto que había cometido algunos errores graves. "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas. Siempre es una tragedia", dijo Putin, en declaraciones televisadas realizadas durante una reunión en el Kremlin con el jefe de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. "Conocía a Prigozhin desde hacía mucho tiempo, desde principios de los años 90. Era un hombre con una trayectoria difícil y cometió graves errores en la vida"."EL SONIDO DE METALES ESTALLANDO" El avión ejecutivo Embraer Legacy 600, que volaba de Moscú a San Petersburgo, se estrelló cerca del pueblo de Kuzhenkino, en la región de Tver, al norte de Moscú. Un periodista de Reuters que acudió al lugar el jueves por la mañana vio a hombres transportando bolsas negras para cadáveres en camillas. Parte de la cola del avión y otros fragmentos yacían en el suelo cerca de una zona boscosa donde los investigadores forenses habían levantado una tienda de campaña. El medio de comunicación Baza, que cuenta con buenas fuentes entre las fuerzas del orden, informó que los investigadores se centraban en la teoría de que podrían haberse colocado una o dos bombas a bordo. Los residentes de Kuzhenkino, la aldea cercana al lugar del accidente, dijeron que escucharon un estallido y luego vieron el avión precipitándose. La nave no había dado señales de sufrir dificultades técnicas hasta sus últimos 30 segundos de vuelo, según datos de seguimiento de transporte aéreo. Un residente que se identificó como Anatoly, dijo: "No fue un trueno, fue como el sonido de metales estallando, digámoslo así". Numerosas personas dejaron flores y encendieron velas cerca de las oficinas de Wagner en San Petersburgo y en otros lugares de Rusia. Un canal de Telegram vinculado a Wagner, Zona Gris, declaró muerto a Prigozhin el miércoles por la tarde, aclamándolo como un héroe y un patriota que había perecido a manos de "traidores a Rusia". Reuters/NA NA