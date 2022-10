El presidente ruso, Vladimir Putin, se declaró hoy "abierto a un diálogo" con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre la situación en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por Rusia desde marzo, al reunirse en San Petersburgo con su titular, el argentino Rafael Grosso.

De acuerdo al Kremlin, el diálogo giró en torno a "todas las cuestiones de interés mutuo, o que susciten preocupación, por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación alrededor de la central nuclear de Zaporiyia".

"En cualquier caso, estamos abiertos a ese diálogo", dijo el mandatario, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de "limitar la proliferación de la tecnología nuclear militar".

El mandatario instó también a no politizar "todo lo relacionado con la actividad nuclear".

Antes de la reunión, Grossi había dicho que esperaba "una conversación importante" sobre las cuestiones vinculadas a "la seguridad nuclear", y en particular la de la central de Zaporiyia, cerca de la línea de frente y objeto de frecuentes ataques de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente.

"Me he esforzado en intentar prevenir un accidente nuclear que sería muy dañino en general y en particular en esta región", indicó Grossi, que la semana pasada se entrevistó con el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, en Kiev.

Rusia se apropió formalmente de las instalaciones que ocupa desde marzo en la planta de Zaporiyia, tras sendos referendos en la provincia homónima, además de Donetsk, Lugansk y Jerson, una decisión condenada por Kiev y sus aliados.

El OIEA, que tiene a observadores en esa instalación desde inicios de septiembre, rechazó la apropiación rusa, y sigue considerando como ucraniana a la central.

Poco antes del encuentro de Putin con Grossi en San Petersburgo, el operador nuclear ucraniano, Energoatom, acusó a Rusia de haber "secuestrado" y maltratado a Valeri Martiniuk, director general adjunto de Recursos Humanos de la central de Zaporiyia, y pidió al OIEA que garantice su liberación. (Télam)