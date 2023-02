El equipo internacional que investiga el derribo en 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines por un misil tiene pruebas convincentes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó en persona la decisión de permitir la entrada del sistema de misiles en Ucrania, dijo este miércoles la fiscalía holandesa. El sistema de misiles BUK-TELAR fue utilizado para derribar el MH17 cuando viajaba desde Ámsterdam a Kuala Lumpur sobre el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, dijeron los investigadores. Sin embargo, indicaron que las pruebas no eran suficientes para llevar a juicio. Asimismo, una fuente cercana a la investigación dijo que el equipo de expertos detendrá su indagación sobre el derribo del vuelo sin más procesamientos, ya que no dispone de pruebas suficientes para llevar más casos a juicio. En noviembre, un tribunal holandés condenó por asesinato a dos ex agentes de inteligencia rusos y a un líder separatista ucraniano por ayudar a organizar el sistema de misiles ruso que se utilizó para derribar el avión, matando a 298 pasajeros y tripulación. Los tres hombres, juzgados en rebeldía, siguen en libertad.. La respuesta ucraniana.. Ucrania recurrirá a todos los mecanismos legales internacionales para tratar de llevar ante la Justicia al Putin por el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines (MH17), dijo el miércoles el fiscal general, Andriy Kostin. "La dificultad de obtener pruebas y la inmunidad funcional no permiten procesar al presidente de la FR (Federación Rusa) en los tribunales nacionales", escribió Kostin en Twitter. "Intentaremos emplear todos los mecanismos legales internacionales existentes para llevarlo ante la Justicia", sostuvo. Los fiscales internacionales dijeron que habían encontrado "fuertes indicios" de que Putin aprobó el uso en Ucrania de un sistema de misiles ruso que derribó el MH17, pero que las pruebas de su implicación no eran lo suficientemente concretas como para conducir a una condena penal. (Reportes de Bart Meijer y Pavel Polityuk; edición en español de Carlos Serrano y Benjamín Mejías Valencia). Reuters-NA. NA