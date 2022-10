El pasado 3 de octubre, las diputadas transgénero Erika Hilton, Duda Salabert y Robeyoncé Lima realizaron una elección histórica y llegaron por primera vez a la Cámara baja del Congreso de Brasil, en el marco de un bolsonarismo conservador fortalecido, espacio que ya demostró su total oposición a las agendas progresistas y a las demandas de la comunidad LGBTIQ+. A una semana de que se decida por segunda vuelta quién será el próximo presidente de Brasil entre el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y el líder del Partido de los Trabajadores y ex jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, NA conversó con Augusto Taglioni, periodista especializado en política internacional y autor del libro ¿Quién gobierna Brasil?: Claves para entender el gobierno de Jair Bolsonaro. "La elección de las diputadas trans es sin dudas una novedad en Brasil y un elemento inédito en el marco de un Congreso hiperconservador. Sin embargo, no hay que dejar de analizar que el contexto del próximo Congreso brasileño refuerza y profundiza su tinte ultraconservador dejando sin posibilidad de acción a cualquier tipo de intento de reforma progresista", indicó Taglioni. Erika Hilton, de 29 años y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue elegida en Sao Paulo con más de 257.000 votos

Robeyoncé Lima, de 33 años, es la primera abogada trans negra de Pernambuco y logra el acceso al Parlamento con una agenda progresista que busca la ampliación de políticas públicas para las comunidades LGBTQIA+, la renta básica universal y diversos programas para madres solteras. En tanto, Duda Salabert, con 41 años y representante del Partido Democrático laborista (PDT), fue votada por unos 208.000 en Minas Gerais

Ambas eran concejalas: Hilton en la ciudad de Sao Paulo y Salabert en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais. Las tres llegan a la Cámara baja en el marco del fortalecimiento del Partido Liberal (PL) del actual mandatario, el cual será la primera fuerza con 99 de los 513 escaños, 23 más que en la actualidad. Horas después de su triunfo, Hilton escribió en su cuenta de twitter: "Ya podemos decir: ¡Travesti negra elegida!"

Mientras tanto, Salabert, agradeció en la misma red haberse convertido en "¡la diputada federal más votada de la historia de Minas Gerais!", un estado clave en la elección

"Pese a los ataques de la izquierda, de los cristianos y las amenazas de muerte de la extrema derecha, ganamos la elección", escribió

Salabert, ese domingo tuvo que ir a votar con chaleco antibalas ya que se encuentra amenazada por su activismo

Horas después de obtener el triunfo contó en redes que había recibido "cinco amenazas de muerte en los últimos 30 días", a través de "correos electrónicos, cartas y hasta un sitio (web) fue hecho exclusivamente para describir formas en que quieren matarme". Según expreso a la agencia EFE, Keila Simpson, presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), sobre el inédito triunfo, el que celebra y reconoce como el resultado de una campaña "extremadamente intensa". "Las elecciones nos remiten a un cuadro de angustia muy fuerte por la forma como quedó establecido el Parlamento y especialmente el Senado, por cuenta de algunos senadores que fueron elegidos y que son personas que no consiguen convivir con la diversidad que tenemos en Brasil", señaló. Por su parte, Robeyoncé también se expresó en Twitter: "¡Quiero agradecer los 80.732 votos y decir que gracias a ustedes soy la travesti negra más votada de la historia de Pernambuco! Somos una fuerza a tener en cuenta y nadie más nos detendrá". ¿Quiénes dominarán el próximo Congreso? Las tres diputadas del colectivo LGBTIQ+ llegan a la Cámara Baja en un momento de fortalecimiento ultraconservador del bolsonarismo: el Partido Liberal (PL) del actual presidente será en 2023 la primera fuerza con 99 de los 513 escaños, 23 más que en la actualidad. Taglioni lo analiza: "El Congreso que se acaba de conformar va a estar dominado por dos grandes grupos: la extrema derecha, donde están incluidos milicianos, ex policías, los seguidores del Olavismo, es decir todos los dirigentes de ultra derecha conservadoras que siguen las ideas del filósofo de cabecera de Bolsonaro, Olavo de Carvalho

Entre los nombres que ya fueron confirmados, va a tener a figuras como Damares Alves -ex ministra de la Mujer, Derechos Humanos y Familia que defiende detener a médicos que practican abortos a pesar de que sean legales-; a Hamilton Morau, general retirado ultraconservador, o al ex juez Sergio Moro como senador electo del estado de Paraná –encabezó una persecución política contra el ex presidente Lula da Silva a través de la Operación Lava Jato-. Por otro lado, Taglioni identifica una segunda gran fuerza en el Congreso: "el llamado ´Centrao´, es el otro gran bloque parlamentario que nuclea a varios partidos de Centro y de Centro Derecha que, en general, siempre logran conformar una suerte de interbloque donde manejan las mayorías parlamentarias con los presidentes de turno y a partir de ahí lograr negociar con todos los gobiernos. Lo hicieron con Lula, con Dilma, ahora también con Bolsonaro". "Entonces, con un Congreso dominado por la Extrema Derecha y por el ´Centrao´, va a ser muy difícil implementar reformas progresistas y las agendas de la diversidad y Género", agrega y hace una observación que refuerza esta idea: "Hasta incluso Lula, en su campaña, tuvo que pegar un giro al Centro. ¿En qué sentido? Tuvo que aclarar que es cristiano, que está en contra del aborto y hasta debió realizar una reunión con evangélicos para desmentir que él quiere cerrar las iglesias como dice Bolsonaro", puntualiza. Frente a un posible triunfo del ex presidente, el experto remarcó que "el escenario de maniobra de Lula es muy acotado en ese sentido" y agrega: "Considero que más allá de lo novedoso de la representación política del colectivo LGBTIQ+ en el contexto brasileño, no hay ningún tipo de posibilidad de que avance una reforma orientada hacia una agenda progresista y de ampliación de derechos". El escenario en el Congreso brasilero es complejo ya que es favorable para Bolsonaro si gana la elección y es desfavorable para Lula si gana la elección

Y, sobre todo, independientemente de la novedad que implica la representación de estas comunidades, considero que el contexto político social no es un contexto propicio para la diversidad: es decir, toda la agenda que tenga que ver con la diversidad, con el apoyo al aborto, con cuestiones de género, no solo va a estar vedado por un Congreso dominado por el conservadurismo y los llamados grupos fisiológicos, sino también porque Lula no va a tener margen de acción para avanzar con esas reformas aún ganando la segunda vuelta.