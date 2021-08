La vicegobernadora del estado Nueva York, Kathy Hochul, quien en menos de dos semanas asumirá el cargo de gobernadora tras la renuncia anunciada el martes por Andrew Cuomo, como consecuencia de las acusaciones de acoso sexual, adelantó hoy que buscará la reelección en 2022.

"Sí lo haré. Lo espero plenamente”, aseguró Hochul, en una entrevista con el programa Today de la cadena de noticias NBC, en la que dejó claro que se presentará a los comicios del próximo año.

“Estoy preparada para esto. He llevado una vida trabajando en todos los niveles de gobierno, desde el Congreso hasta el gobierno local. Soy la persona más preparada para asumir esta responsabilidad y voy a pedirles a los votantes en algún momento que vuelvan a tener fe en mí, pero ahora mismo necesito su fe, necesito sus oraciones y necesito su apoyo para asegurarnos de que obtengamos este derecho", expresó.

La demócrata, que nació hace 62 años en Buffalo, es vicegobernadora desde 2014 y, previo a ello, se desempeñó en el Congreso y en cargos locales.

Será la primera mujer que gobierne el estado de Nueva York en toda su historia cuando el próximo 24 de agosto se oficialice la dimisión de Cuomo.

La entrevista de Hochul se produce dos días después de que Cuomo anunciara que dejaba el cago, luego de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, diera a conocer los resultados de una investigación que concluyó que el mandatario acosó sexualmente a once mujeres, y mientras la legislatura empezaba a discutir si lo destituía mediante un juicio político.

"Quiero asegurarme de que haya un mensaje de que soy dura", afirmó hoy Hochul, tras expresar ayer que no estaba al tanto de las acusaciones de acoso y agresión sexual que pesaban sobre su antecesor, y asegurar que ningún funcionario implicado en el ambiente de trabajo "tóxico" continuaría en el Ejecutivo.

“No he estado en las habitaciones cuando esto sucedió, y realmente me repugna. Mi corazón está con las mujeres jóvenes en particular que han estado trabajando duro en este ambiente”, se lamentó.

“No voy a tolerar nada que cruce la línea o incluso se acerque a la línea porque este debe ser un entorno donde todas las personas, mujeres, miembros de la comunidad Lgbtq, cualquiera, esté libre de acoso de que puedan venir trabajar, trabajar para la gente del estado de Nueva York, concentrarse y hacer el trabajo", reiteró la vicegobernadora.

No obstante, desvió las preguntas sobre si la Asamblea estatal debería continuar con los procedimientos de juicio político a pesar de la inminente salida de Cuomo, y manifestó: "No creo que sea mi posición intervenir en esa situación".

La gobernadora entrante también se refirió a la gestión de la pandemia de coronavirus, por la que Cuomo, elogiado un año atrás, es actualmente investigado.

En este sentido, Hochul anticipó que planea trabajar con los funcionarios del distrito escolar, así como con los padres y maestros en el tema de los requisitos de los tapabocas en las instituciones educativas.

Si bien el gobierno estatal no puede exigir el uso de mascarillas en las escuelas públicas del estado, el Departamento de Salud del estado puede emitir una guía que recomiende enfáticamente que los distritos escolares requieran cubrirse la cara.

Hochul dijo que se basaría en las recomendaciones federales de la red de Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y todos los datos del coronavirus disponibles, pero agregó: “También debemos hablar con los distritos escolares. Eso no ha sucedido en el pasado y es como creo que debería ser. Para averiguar cuál es su ansiedad. Por qué hay alguna objeción a esto ".

En enero pasado, la fiscal general James dio a conocer un informe sobre el manejo de las muertes en hogares de ancianos durante el brote de Covid-19, según el cual el gobierno de Cuomo las subestimó en aproximadamente un 50%, al tiempo que investiga si usó recursos oficiales para escribir y lanzar su libro "Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia Covid-19". (Télam)