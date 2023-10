Decenas de personas exigieron hoy un freno a la violencia contra niñas y mujeres ante una sede militar en El Salvador tras la violación a mediados de septiembre de una menor, un caso que provocó conmoción y por el que están detenidos miembros del Ejército.

Con pancartas que decían "Las niñas no se violan, no se matan" o "Exigimos no más violencia contra mujeres y niñas", las activistas se apostaron en la entrada de la sede del Estado Mayor del Ejército bajo la mirada atenta de agentes antimotines de la Policía.

En la calle colocaron zapatos de niñas y mujeres, además de cruces, como símbolo de las víctimas de violencia de género en el país, informó la agencia de noticias AFP.

Durante la protesta, las participantes leyeron un comunicado mencionando recientes casos de violencia sufridos por niñas, entre ellos el de la menor de 13 años, presuntamente violada el 23 de septiembre en una playa por un sargento del Ejército en presencia de cinco soldados. Todos ellos fueron detenidos.

También recordaron que el 10 de octubre fue encontrada asesinada una niña de 7 años en la comunidad La Campanera, en la periferia de San Salvador, hecho por el que fue detenido un hombre.

"Es tiempo de exigir un 'basta ya' a la violencia en contra de niñas y mujeres en este país, no nos sentimos seguras ni con las fuerzas de seguridad, porque hasta parte de ellos están ejerciendo violencia, eso debe parar", dijo a periodistas Sara García, una de las presentes.

Según el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, entre enero de 2020 y setiembre de 2023 se registraron en el país "al menos 28 feminicidios", además de 5.203 casos de violencia sexual en 2022.

(Télam)