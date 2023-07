El príncipe Harry de Inglaterra podrá continuar con el proceso legal que inició en contra del editor del tabloide británico The Sun en respuesta a alegaciones que sugieren que el medio de comunicación utilizó métodos ilegales para obtener información acerca de él.

El fallo del juez Timothy Fancourt permitirá que ciertos aspectos de su demanda avancen, abriendo la posibilidad de que el caso llegue al Tribunal Superior de Londres el próximo año.

El duque de Sussex acusa a The Sun y al desaparecido News of the World de emplear periodistas y detectives privados para usar métodos ilegales con el fin de recopilar información sobre él.

Sin embargo, las alegaciones de intervención telefónica fueron rechazadas por el juez y el News Group Newspapers (NGN), dueño del diario, negó todas las acusaciones.

La discusión en la corte recientemente se centró en cuándo el príncipe se dio cuenta de los presuntos métodos utilizados en su contra para tomar acciones legales.

Según la ley británica, las víctimas de infracciones de privacidad tienen un plazo de seis años para tomar acciones legales, destacó la emisora pública BBC.

Los abogados de NGN argumentaron que Harry se había demorado demasiado en presentar su demanda y que, por lo tanto, debía ser desestimada.

Sin embargo, el príncipe afirmó que había un "acuerdo secreto" entre el Palacio de Buckingham y NGN que le impedía emprender acciones legales en el pasado.

El juez expresó que el caso revisado del príncipe, que se basa en la existencia de este "acuerdo secreto", no alcanza el límite de plausibilidad y solidez.

Fancourt llegó a la conclusión de que los correos electrónicos intercambiados entre el Palacio y NGN sugieren que pudo haber existido un entendimiento de que las reclamaciones de la familia real serían tratadas de manera informal, pero la evidencia limitada presentada por los abogados del príncipe que dejó la vida de Palacio para mudarse a Estados Unidos con su esposa no fue suficiente para probar sus afirmaciones específicas.

Mientras tanto, un portavoz de NGN llamó al fallo como una "victoria significativa" para la empresa, negando cualquier existencia de un acuerdo secreto.

A pesar de esto, el juez determinó que debe haber un juicio respecto a otros presuntos métodos utilizados para recolectar información sobre el príncipe.

En su fallo, se identificaron la "recepción de información confidencial de terceros y las instrucciones a investigadores privados para realizar estos u otros actos ilegales" como aspectos clave que se abordarán en el juicio.

El segundo hijo del rey Carlos participó en varias demandas contra tabloides británicos, incluyendo acciones legales contra el Mirror Group y el Daily Mail.

Además, se espera que el juicio actual pueda incluir a "muchos otros" demandantes, incluyendo al actor Hugh Grant.

El juicio está programado para comenzar en enero de 2024, aunque podría extenderse hasta 2025. (Télam)