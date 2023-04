El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, llegó a un acuerdo "por una gran suma de dinero" ante una demanda presentada por escuchas telefónicas contra un importante tabloide, reveló su hermano Enrique en documentos judiciales publicados hoy.

El menor de los hijos del rey Carlos III se encuentra en guerra judicial con la prensa sensacionalista, a la que responsabiliza por la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997 en un accidente de tránsito en París, cuando era perseguida por los paparazzi.

En ese contexto, Enrique, de 38 años, inició acciones legales contra varios periódicos británicos a los que acusa de recopilar información ilegalmente, entre ellos el News Group Newspapers (NGN), editor de The Sun y del extinto News of the World, que forman parte del imperio del magnate Rupert Murdoch, informó la agencia de noticias AFP.

NGN rechaza las acusaciones de Enrique con el argumento de que son extemporáneas, y el abogado del grupo editorial, Anthony Hudson, negó que hubiera algún acuerdo con Guillermo.

La oficina del Príncipe de Gales y heredero de la corona británica se negó a hacer comentarios.

Las presentaciones legales de Enrique detallan que la demora para entablar una demanda se deben a un acuerdo secreto entre funcionarios del Palacio de Buckingham y los dueños de los medios para que la familia real no hiciera reclamos legales, algo que fue descubierto por el príncipe en 2012.

Los documentos afirman que la difunta reina Isabel II estuvo involucrada en "discusiones y autorizaciones" sobre el acuerdo, que impidió a los miembros de la monarquía demandar a NGN hasta que se concluyeran otros litigios relacionados con las acusaciones de piratería.

"La razón de esto era evitar que un miembro de la familia real se viera en la situación de estar sentado en el banquillo de los testigos y relatar los detalles de los mensajes de voz privados y altamente confidenciales que habían sido interceptados", dijo Enrique en un comunicado.

Enrique y el cantante Elton John se encuentran entre seis figuras públicas que demandan al editor del tabloide Daily Mail, al que acusan de haber grabado llamadas personales de forma ilegal, a través de la contratación de detectives privados.

Un juez escuchará las presentaciones esta semana y decidirá si los reclamos contra NGN pasarán a juicio el próximo enero. (Télam)