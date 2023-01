El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el titular del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano, salieron hoy a aclarar de manera tajante que el Ejecutivo no analiza aumentar la edad jubilatoria.

"Primero renuncio antes de subir la edad pensional", fue el escueto mensaje que escribió Petro en su cuenta de la red Twitter.

Y Lizcano afirmó que el Gobierno "no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional".

Las dos declaraciones exhiben, de alguna manera, otro malentendido dentro del Ejecutivo, porque había sido el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el que afirmó -en diálogo con el diario El País, de Cali- que no estaba descartada la chance de aumentar la edad para jubilarse, actualmente en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

MIRÁ TAMBIÉN Misión del OIEA trabaja en la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, que sigue bajo control ruso

"Ese es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del Gobierno; en la mesa de negociaciones está el tema", dijo Ocampo.

La repercusión en los medios obligó a salir primero a Lizcano a aclarar que el punto no está entre lo que el Ejecutivo planea llevar a debate en el proyecto de reforma jubilatorio que elevará al Congreso, una de sus iniciativas prioritarias.

Por el momento apenas se sabe que el Gobierno planea aumentar la cobertura para que no haya mayores de 65 años desprotegidos y establecer un sistema unificado, preponderantemente público, en el que tenga mayor relevancia Colpensiones, la entidad estatal que administra las jubilaciones.

Hace semanas, Petro advirtió que en el país se le devuelve al trabajador ya jubilado lo que fue ahorrando “tratando de calcular que eso alcance hasta su muerte, simulando una pensión” y lo que quedaba claro era que “el ahorro era muy poco, porque como la mayoría del pueblo trabajador de Colombia no ganó ni siquiera un salario mínimo en promedio en su existencia”.

"No le llamen pensional; llámenlo sistema de ahorro forzoso por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión x por administrar unos recursos que no son de ellos, sino de gente que trabaja a la cual le ha sacado una parte de su salario y a los empresarios otra de manera forzosa a través de una ley; han jugado con esa plata, bien o mal, ese no es el problema. Eso no es un sistema pensional", sostuvo entonces.

(Télam)