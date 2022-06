El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el jueves pasado había asistido a la Cumbre de las Américas, informó hoy que tiene coronavirus pero que se siente "bien" y recomendó a los habitantes aplicarse dosis de refuerzo.

"Di positivo a covid-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque recibí mis vacunas. Entonces, si no lo han hecho, vacúnense y, si puede, reforcémonos. Protejamos nuestro sistema de salud, a los demás y a nosotros mismos", tuiteó Trudeau, informó la agencia de noticias Sputnik.

Esta es la segunda vez que el primer ministro da positivo a coronavirus, la primera vez fue en enero.

El resultado positivo de Trudeau ocurre luego de que asistiera personalmente a la Cumbre de las Américas la semana pasada, donde se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, el jueves. (Télam)