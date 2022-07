Una mujer de unos 60 años murió hoy apuñalada, a plena luz del día, en la isla de Gotland, en Suecia, donde están reunidos los principales líderes políticos del país, en un hecho cuyo autor fue un joven que algunas fuentes vinculan a grupos neonazis.

"Desgraciadamente, puedo informar de que la mujer sucumbió a sus heridas", dijo el jefe de la Policía de Gotland, Fredrik Persson.

Por el hecho, ocurrido en la ciudad de Visby, está detenido un joven de 33 años, de quien el periódico Expressen informó que se creía con vínculos con el grupo neonazi NMR, aunque la Policía no lo confirmó. El diario on line The Local, en cambio, dio por hecho que se trata de un “neonazi”.

"Actualmente hay una investigación en curso. Parte de ella consiste en establecer el motivo y los antecedentes del detenido", dijo Persson.

La policía también dijo que no creía que el incidente estuviera relacionado con la semana de Almedalen, un evento anual que reúne a la mayor parte de la clase política y empresaria sueca y en el que los partidos suelen presentar sus nuevas agendas y lanzar campañas.

La Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones confirmó que la víctima era Ing-Marie Wieselgren, una psiquiatra de 64 años que trabajaba como gestora de proyectos y coordinadora en la organización.

Según una primera reconstrucción del hecho, el asesinato tuvo lugar poco antes de las 14 durante el discurso de la líder de centro Annie Loof.

El atacante se acercó a la víctima y la golpeó en el pecho 9 veces con un arma blanca y luego intentó escapar, pero pronto fue detenido por un jubilado de 69 años. (Télam)