El nuevo Gobierno polaco, encabezado por el primer ministro Mateusz Morawiecki, prestó juramento y su gabinete estará sujeto a la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento (Sejm) del país en las próximas dos semanas. Morawiecki presentó una propuesta al presidente Andrzej Duda para la formación de un nuevo Consejo de Ministros

De acuerdo con un vocero del Gobierno, el gabinete incluye a expertos que no habían ocupado cargos políticos con anterioridad, así como a políticos especializados en áreas específicas. En el nuevo Gobierno, Szymon Szynkowski vel Sek quedará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariusz Blaszczak seguirá siendo jefe del Ministerio de Defensa Nacional y Marlena Malag se convirtió en ministra de Desarrollo y Tecnología. Jaroslaw Kaczynski, líder del partido Ley y Justicia (PiS) y ex viceprimer ministro, no forma parte del nuevo gabinete. Por otra parte, más de la mitad de los ministros en el Gobierno de Morawiecki son mujeres. Morawiecki ahora tiene 14 días para entregar un escrito de presentación al Sejm con una solicitud para recibir un voto de confianza

Si no consigue este voto, el Sejm asumirá la tarea de elegir a un primer ministro para formar un Gobierno. En las elecciones parlamentarias realizadas el 15 de octubre, el PiS ganó 194 escaños, con los que no obtuvo una mayoría en el Sejm de 460 escaños

Las tres principales agrupaciones opositoras, la Coalición Cívica encabezada por el ex primer ministro Donald Tusk, la Tercera Vía y la Nueva Izquierda obtuvieron colectivamente 248 escaños

La alianza opositora firmó un acuerdo de coalición el 10 de noviembre. Xinhua/NA NA