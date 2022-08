El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy la designación de Eduardo Villegas, filósofo de profesión y antiguo colaborador suyo, como nuevo embajador en Rusia, decisión que la oposición objetó, y reiteró su postura de neutralidad sobre el conflicto en Ucrania.

"La verdad, no queremos nosotros tomar partido, porque lo que buscamos es que haya diálogo y se termine con la guerra; y no solo es el caso de Rusia, lo mismo con Ucrania, la misma actitud. Actuamos con prudencia para no inclinarnos, no tomar partido y poder ayudar a conseguir la paz", dijo el jefe de Estado en su conferencia de prensa diaria.

Consideró que Villegas "es un profesional estudioso que está aprendiendo ruso y habla siete idiomas, tiene muy buen nivel académico y su historia está muy vinculada a nuestro movimiento".

Acerca del mensaje que llevará el nuevo jefe de la delegación mexicana en Moscú, López Obrador subrayó: "No queremos que haya guerra ni que la gente sufra, pierda la vida y haya desplazados".

El gobernante indicó además que lo más grave del conflicto es la pérdida de vidas humanas, pero agregó que "también esta guerra precipitó la crisis económica mundial, produjo inflación en todo el mundo, hay problemas de abastecimiento, de gas, de energía, de petróleo, entonces es importante que se logre un acuerdo".

El nuevo embajador fue asistente personal de López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005).

"Cuando fui jefe de Gobierno propuse ir formando jóvenes para la función pública, porque la política neoliberal dejó de formar servidores públicos, todos tenían que tener una concepción empresarial", reseñó el jefe del Ejecutivo.

Uno de aquellos jóvenes que se formaron en ese entorno fue Villegas, quien antes de su designación trabajaba en un proyecto gubernamental de memoria histórica.

"Había que hacer propuestas y consideré que él podría representar a México en Rusia", refirió.

El mandatario de izquierda salió luego al cruce de los legisladores opositores del PAN, PRI y PRD que cuestionaron el nombramiento.

“Si la oposición dice que estuvo mal, pues es muy probable de que estuvo bien. ¿Qué oposición? Estos intelectuales orgánicos, conservadores, que todo lo que hacemos lo ven mal ¿Cuándo se acuerdan de algún cuestionamiento crítico al nombramiento de un embajador? Nunca", expuso.

"De veras que estamos en el terreno de lo inédito, y sí, así es, es una nueva etapa”, dijo soltando una carcajada, según reportes de la prensa local.

México sostiene su postura de neutralidad desde el 24 de febrero ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, cuando condenó la invasión rusa en Ucrania, pero al mismo tiempo rechazó las sanciones impuestas al Kremlin. (Télam)