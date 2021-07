El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy al Gobierno de Israel que extradite al prófugo exdirector de la disuelta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, localizado en ese país, acusado de torturar a acusados y testigos del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

"Yo espero que el Gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apegue a una política de respeto a los derechos humanos", dijo el jefe de Estado citado por la agencia de noticias Sputnik.

Zerón está acusado de haber torturado a acusados y manipulado pruebas al investigar la desaparición de 43 alumnos de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, ocurrido en 2014.

López Obrador desmintió un reporte del diario estadounidense The New York Times en el cual afirma que Israel se niega a extraditar a Zerón como represalia por la postura de México en la Organización de las Naciones Unidas sobre el conflicto palestino-israelí.

Los editores del diario estadounidense "atribuyen a una fuente muy informada, o de más alto nivel, que supuestamente están protegiendo a Zerón en Israel y no quieren aceptar la extradición porque México votó en la ONU a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina; que como represalia ellos no va a enviar al señor Zerón", dijo el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que el canciller Marcelo Ebrard envió una nota diplomática a Tel Aviv y que "el embajador de Israel en México aclaró que no era una postura oficial", la publicada por el diario estadounidense, que citó fuentes gubernamentales de ambos países bajo condición de anonimato.

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, rechazó el lunes que el Gobierno israelí obstaculice la extradición de Zerón, después de la publicación de la información periodística.

Sobre la cita de los altos funcionarios que no quisieron revelar su identidad, López Obrador dijo que "son notas filtradas".

"Hay que ver si son agencias del Gobierno o es una 'volada' o un 'borrego' como se decía antes (en el argot periodístico mexicano); ahora es fake news", dijo el mandatario.

Zerón también está acusado de malversación de unos 50 millones de dólares en fondos de la Agencia de Investigación Criminal, a lo cual el funcionario responde que son acusaciones falsas y parte de una persecución política contra los funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Por ello, solicitó asilo en Israel, donde se encuentra refugiado desde hace casi dos años, después de huir a Canadá como primera escala. (Télam)