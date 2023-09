El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que no participará en el foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Estados Unidos, debido a que su país "no tiene relaciones" diplomáticas con Perú, que recibirá la presidencia rotativa del grupo.

"No voy a asistir a la Cumbre de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú; y la reunión es para ver lo de Asia Pacífico; no queremos participar en eso, con todo respeto", expuso el jefe de Estado en conferencia de prensa.

El anuncio de López Obrador confirma el deterioro de las relaciones con el gobierno de Dina Boluarte, quien reemplazó en diciembre pasado al expresidente Pedro Castillo, luego que este fuera detenido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, cuando estaba próximo a enfrentar un juicio por destitución.

Momentos antes del anuncio, López Obrador reiteró su apoyo al exmandatario.

MIRÁ TAMBIÉN Congresistas de EEUU piden disculpas por la contribución del país en el golpe de Pinochet

"Claro que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo que injustamente lo tienen encarcelado", afirmó el presidente izquierdista.

López Obrador se negó a reconocer como presidenta a Boluarte, a la que tacha de "usurpadora", mientras su gobierno concedió asilo a la familia de Castillo.

En respuesta, Boluarte expulsó en diciembre al embajador mexicano en Lima y posteriormente el Congreso peruano declaró "persona non grata" a López Obrador.

En febrero pasado, el gobierno sudamericano retiró a su embajador en México, con lo que la relación se mantiene a nivel de encargados de negocios.

MIRÁ TAMBIÉN Entra en vigor una Ley de microchips con la que la UE aspira a reducir dependencia de China

Respecto al foro de APEC, que une a países con costas frente al Pacífico, el mandatario mexicano había dicho el 15 de agosto pasado que aprovecharía la reunión en San Francisco, California, para mantener una bilateral con su par estadounidense, Joe Biden.

"No puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Biden ha sido muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, vamos a ver", prosiguió.

El gobernante izquierdista reveló que invitó al jefe de la Casa Blanca a visitar las obras de infraestructura portuaria y de transportes que están en marcha en el sudeste mexicano.

Una de ellas es la construcción conjunta de una planta de licuefacción en Altamira, puerto localizado en las costas del Golfo de México.

"Va a ser la planta de licuefacción más importante para exportar gas producido en ambos países a Europa", ponderó.

También podría visitar las obras del turístico Tren Maya de más de 1500 kilómetros en la península de Yucatán y un corredor interoceánico con un ferrocarril, que conectará el puerto industrial Coatzacoalcos en el Golfo de México con la terminal marítima petrolera de Salina Cruz, en Oaxaca, frente al Pacífico.

Indicó que la otra opción es un encuentro bilateral en Washington o en Canadá, cuando ese país sea sede de la próxima Cumbre de Líderes de Norteamérica, en enero de 2024.

"Entonces, viene él (Biden), o voy yo a tratar temas de migración, desarrollo, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral", agregó.

López Obrador anunció en agosto su intención de proponer a la APEC la implementación de inversiones para un plan de desarrollo continental que contenga la migración y la violencia, en el que participen todos los países, incluyendo a Cuba, retomando las ideas del expresidente estadounidense John F. Kennedy (1961-1963).

"Yo estoy planteando que se pueda poner en marcha un plan de desarrollo para toda América, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy", adelantó en aquella ocasión.

El pasado 14 de septiembre el Gobierno de Perú dio a conocer cinco ciudades que acogerán las reuniones del APEC en 2024, año en que el país andino ejercerá por tercera vez la presidencia de este organismo.

El foro de APEC toma sus decisiones por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente, entre 21 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei-China, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. (Télam)