El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo hoy que los sólidos datos de empleo en Estados Unidos permiten concluir que el banco central tiene camino por recorrer en el proceso de alzas de tasas

El funcionario también dijo sobre los datos de empleo de enero que "no esperábamos que fueran tan fuertes". Powell sostuvo que los números "muestran por qué este será un proceso que llevará un período de tiempo significativo", cuando se trata de endurecer la política monetaria

El titular de la Fed, por otro lado expresó que habrá que esperar hasta el año que viene para que la inflación en Estados Unidos llegue al 2%. "No hemos puesto un objetivo específico" cuando se trata de dónde se detiene la reducción del balance, dijo Powell en una comparecencia. "Pasarán un par de años" antes de alcanzar el nivel adecuado de reservas del sector bancario, sostuvo Powell, y añadió que la venta de bonos en lugar de dejar que se agoten pasivamente "no es algo en la lista de cosas activas" que los funcionarios están considerando. Powell dijo que el último reporte de empleo de Estados Unidos muestra que el proceso para volver a acercar la inflación al objetivo del 2% llevará "bastante tiempo", aunque hay indicios de que las presiones de los costos disminuyen, al menos para los bienes. Powell no quiso equiparar la sorprendente fortaleza del mercado laboral mostrada en el informe de empleo de enero con una expectativa de que las tasas de interés tendrían que ser más altas de lo que las autoridades de la Fed estimaron a finales del año pasado. En diciembre, la estimación promedio entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto era que la tasa de interés oficial de la Reserva Federal subiera ligeramente por encima del 5% este año, un nivel que los mercados financieros se habían mostrado reacios a aceptar hasta el informe de empleo del pasado viernes. Las declaraciones de Powell ofrecieron algunos indicios de cómo él y otros responsables de política monetaria han comenzado a hacer balance de un mercado laboral inesperadamente fuerte, que habían estado esperando que se debilitara a medida que las subidas de tasas de la Fed ralentizaran la economía con el fin de restar fuerza a la inflación. JC/SPC NA