Un grupo de senadores paraguayos está trabajando en la presentación de un pedido de desafuero o pérdida de investidura del senador vitalicio y expresidente del Paraguay Horacio Cartes, a quien el gobierno de Estados Unidos ubicó en una lista de dirigentes "significativamente corruptos" del país sudamericano, se informó hoy.

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Enrique Salyn Buzarquis adelantó que ya están trabajando en la parte jurídica de la presentación y reiteró que el ex presidente colorado tiene la obligación de presentarse ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado, que ya lo citó dos veces.

Horacio Cartes ya se negó dos veces a presentarse ante la CBI, lo que disparó la iniciativa de desafuero en la que trabajan los senadores. Dejarlo sin fueros implica que el expresidente tenga que afrontar los trámites judiciales como un ciudadano común.

Buzaquis no descartó que se defina finalmente solicitar un desafuero e indicó que ello está en debate, aunque él se inclina más por la pérdida de investidura. “Lo presentaremos apenas lo tengamos listo; podría ser mañana”, consideró el legislador en declaraciones al diario ABC Color.

Buzarquis agregó que las bases del proyecto serían el dictamen de la Comisión Messer y la declaración como “significativamente corrupto” por parte de la Embajada de Estados Unidos hacia Horacio Cartes.

Aseguró que la negativa de Cartes de acudir ante la CBI es un mensaje político, puesto que el expresidente cree que está por encima de todas las leyes, la Constitución Nacional y la propia ciudadanía.

“Mi mensaje político es para decirle a Cartes que no todos los paraguayos le tenemos miedo, no todos tienen un precio. Pueden comprar a algunos, pero hay gente que no tiene precio en Paraguay”, enfatizó el parlamentario. (Télam)