Los inspectores del organismo de control nuclear de la ONU descubrieron que aproximadamente 2,5 toneladas de uranio natural han desaparecido de un sitio libio que no está bajo el control del Gobierno, dijo la entidad a sus estados miembro en un comunicado el miércoles al que tuvo acceso Reuters. El hallazgo es el resultado de una inspección prevista originalmente para el año pasado que "tuvo que posponerse debido a la situación de seguridad en la región" y finalmente se llevó a cabo el martes, según el comunicado confidencial del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Los inspectores del OIEA "encontraron que 10 bidones que contenían aproximadamente 2,5 toneladas de uranio natural en forma de UOC (concentrado de mineral de uranio) declarado previamente (por Libia) (...) como almacenados en ese lugar no estaban", sostuvo la declaración. La agencia llevará a cabo "más actividades" para determinar las circunstancias de la extracción de uranio del sitio, que no mencionó, y dónde se encuentra ahora, agrega el comunicado. "La falta de conocimiento sobre la ubicación actual del material nuclear puede presentar un riesgo radiológico, así como preocupaciones de seguridad nuclear", dijo el OIEA, y agregó que llegar al sitio requería una "logística compleja". En 2003, Libia, bajo el entonces líder Muammar Gaddafi, renunció a su programa de armas nucleares. El país había obtenido centrífugas que pueden enriquecer uranio e información para el diseño de una bomba nuclear, aunque avanzó poco hacia la fabricación de una. Libia ha tenido poca paz desde que un levantamiento respaldado por la OTAN en 2011 derrocó a Gaddafi. Desde 2014, el control político se ha dividido entre facciones orientales y occidentales, y un nuevo gran conflicto terminó en 2020. Se suponía que el Gobierno interino de Libia, establecido a principios de 2021 a través de un plan de paz respaldado por la ONU, duraría hasta las elecciones programadas para diciembre de ese año que aún no se han celebrado, y su legitimidad ahora también está en disputa. (Información de François Murphy. Editado en español por Javier Leira) Reuters-NA NA