Cuando todavía faltan casi dos meses para que comience el Mundial de Qatar, el turismo y las compras en el exterior ya demandaron más de US$ 4.600 millones, lo cual exige las reservas del Banco Central. En el equipo económico temen que esa cifra se vaya acelerando a medida que se acerque la gran cita futbolística.

Qatar es un país muy caro y eso llevará a que los más de 40 mil argentinos que se espera viajen al mundial, demanden una fuerte cantidad de dólares a través de sus tarjetas de crédito. Es que no sólo por las importaciones de energía se van los dólares del Banco Central.

En lo que va del año (hasta agosto), por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta se fueron US$ 4.630 millones. Y en intereses de la deuda pública y privada otros US$ 4.832 millones, de los cuales US$ 1.183 millones correspondieron a pagos al FMI.

En agosto, la salida neta por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta insumieron US$ 758 millones y la cuenta de intereses sumó US$ 832 millones según el informe del Banco Central (BCRA) "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" de agosto.

En los últimos días surgieron trascendidos de que Economía estaría trabajando en un aumento para el dólar turista con un piso de $300, pero el titular del BCRA, Miguel Pesce, dijo que aún no había ninguna decisión al respecto.

En agosto, el balance cambiario registró un déficit de US$ 572 millones, a pesar de que, por menores importaciones, el superávit comercial creció y fue de US$ 1.345 millones. Intereses, viajes y fletes fundamentalmente explica que ese superávit se transformara en los US$ 572 millones negativos.

Un informe del Banco Central señala que la comercialización de la soja hasta agosto continuó retrasada si se la compara con campañas anteriores: los 23 millones de toneladas comercializadas representan un 52% de la cosecha estimada, cuando a la misma fecha de la campaña anterior se había comercializado un 62%. Valuada a los precios vigentes, esta diferencia ronda los US$ 2.700 millones".

Ante esa situación, y con el objetivo "de incentivar la comercialización interna y externa de la soja y sus derivados", el Gobierno estableció hasta el 30 de septiembre un tipo de cambio de $200 por dólar, para las exportaciones de esos productos.

"A partir de los incentivos generados por este programa, el sector oleaginosas y cereales liquidó cobros de exportaciones en el mercado de cambios por unos US$ 8.700 millones durante septiembre", indica el informe del BCRA. Las importaciones de energía totalizaron US$ 1.196 millones, mostrando un incremento de 34% interanual. Por su parte, 1,3 millones de "personas humanas" compraron en agosto billetes por US$ 251 millones, similar a julio. JC/PT NA