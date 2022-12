El ruso Yan Rachinskcriticó la guerra "insensata y criminal" contra Ucrania del presidente Vladimir Putin al recibir este sábado el premio Nobel de la Paz, junto a la ucraniana Oleksandra Matviichuk y la esposa del bielorruso encarcelado Ales Bialiatski, todos ellos activistas de los derechos humanos

Además, sostuvo que a resistencia en Rusia es definida como "fascismo" por el Kremlin, y agregó que esto se ha convertido en "la justificación ideológica de la guerra insensata y criminal contra Ucrania". Memorial, uno de los grupos de derechos humanos más conocidos y respetados de Rusia, se enfocó en exponer los abusos y las atrocidades de la era estalinista durante más de tres décadas, antes de que la Corte Suprema del país ordenara su cierre a fines del año pasado. Por su parte, Matviichuk propuso que un tribunal internacional para que Putin y Alexander Lukashenko comparezcan ante la justicia por los "crímenes de guerra" en su discurso de aceptación. Matviichuk, que aceptó el premio en nombre de su organización de derechos humanos, sostuvo que la constitución de un tribunal para los dos mandatarios sería una forma de "garantizar la justicia para los afectados por la guerra". Asimismo, advirtió que los criminales de guerra no solo deberían ser condenados después de la caída de los regímenes autoritarios, y agregó que "la justicia no puede esperar". "Tenemos que establecer un tribunal internacional y llevar ante la justicia a Putin, Lukashenko y a otros criminales de guerra", señaló en el discurso citado por CNN. Los tres ganadores compartirán el premio en metálico de 10.000.000 de coronas suecas (unos US$ 900.000). El ruso Rachinsky, de la organización "Memorial"; Matviichuk, la directora del Centro de Libertades Civiles de Ucrania, y el activista bielorruso encarcelado Ales Bialiatski compartieron el Premio Nobel de la Paz. En el caso de Bialiatski fue su esposa quien recibió el premio en la capital noruega

Los premios fueron justificados al señalar que por parte de los galardonados hubo "un esfuerzo sobresaliente para documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder" en sus respectivos países. "Durante muchos años han promovido el derecho a criticar al poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos", expresó el Comité Noruego del Nobel en un comunicado en octubre pasado. AMR/PT NA