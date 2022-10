El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, anunció hoy que participará en una reunión tripartita junto a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Azerbaiyán, Ilham Aliyev, tras los enfrentamientos recientes en el enclave separatista de Nagorno Karabaj.

"El presidente de Rusia me invitó el 31 de octubre al encuentro trilateral en Sochi. He confirmado mi asistencia, no sé si Azerbaiyán confirmó la suya", dijo Pashinian en el Parlamento, citado por la agencia de noticias Sputnik.

"Debe tener lugar un intercambio de puntos de vista, la agenda es clara, lo que incluye garantizar la estabilidad y la seguridad en Nagorno Karabaj", añadió, en referencia al territorio en disputa desde su separación de Azerbaiyán en 1988, cuando el país formaba parte de la extinta Unión Soviética.

En la noche del 12 de septiembre se registraron choques armados en varios tramos de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, que dejaron más de 200 muertos y cientos de heridos en ambos lados.

El nuevo brote de hostilidades, el mayor en casi dos años, ocurrió en el marco de la disputa por Nagorno Karabaj, región de población mayoritariamente armenia por la que Ereván y Bakú libraron varias guerras.

Armenia solicitó apoyo de Rusia, a la que le une un tratado de amistad, cooperación y ayuda recíproca, así como a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza fundada en 2002 que incluye, además, a Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.

El fuego en la frontera armenio-azerbaiyana cesó el 14 de septiembre, pero en los días posteriores ambos países se acusaron recíprocamente de violar el armisticio en más de una ocasión.

Nagorno Karabaj es una región de aproximadamente 4.400 kilómetros cuadrados y está emplazada en el Cáucaso Sur, el espacio donde hoy conviven tres Estados independientes y exrepúblicas soviéticas: Georgia, Azerbaiyán y Armenia.

MIRÁ TAMBIÉN Fuerzas de seguridad de Irán reprimen protesta por la muerte de Amini en su ciudad natal

Tiene una población de 150.000 habitantes y forma parte de Azerbaiyán, pero 80% de su población es armenia de religión cristiana y los azeríes, musulmanes de lengua túrquica, son su primera minoría. (Télam)