El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y las víctimas de la represión de octubre de 2003, durante la llamada “guerra del gas”, que le iniciaron un proceso civil en Estados Unidos, llegaron a un acuerdo por el que el mandatario pagará 10 millones de dólares en concepto de resarcimiento, informaron hoy las partes.

El abogado Thomas Becker y familiares de las víctimas de la masacre de octubre informaron en una conferencia de prensa el acuerdo de compensación alcanzado en el juicio civil, un hecho sin precedentes.

Aunque el acuerdo establece que “la decisión de conciliar no significa que los demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión”, pagar los resarcimientos se asemeja a una condena de hecho para Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.

Nueve familias en representación de las decenas de víctimas plantearon y llevaron adelante el juicio civil, que empezó el 5 de marzo de 2018 ante el juez federal James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida.

La opción jurídica fue planteada e impulsada ante la falta de resultado de los exhortos suplicatorios enviados por Bolivia a Estados Unidos para lograr la extradición de los principales acusados en el juicio de responsabilidades.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se refugiaron en EEUU apenas salieron de Bolivia, después de la revuelta social que, con intervención militar, dejó cerca de 60 muertos y cientos de heridos por impactos de bala.

Aunque el monto de la compensación y los términos del acuerdo tienen un carácter confidencial, el juez Cohn en su sentencia inicial -ratificada en 2021- determinó que los demandados debían pagar a las víctimas 10 millones de dólares.

“Hay una resolución que dice que es el momento de resolver la disputa legal.¿Qué significa? No hay más apelaciones, `Goni`(apodo de Sánchez de Lozada) no podía apelar, no puede ir a la Corte Suprema; no hay más apelaciones. ¿Si no puede apelar qué queda? Lo único que queda es el veredicto que dice que `Goni` y Sánchez Berzaín son responsables de ejecuciones extrajudiciales”, explicó Becker.

El letrado evaluó que el mensaje de este hecho sin precedentes es que “la puerta de nuestra casa (EEUU) está cerrada para personas que maten a su pueblo”.

Los nueve demandantes son familiares de las víctimas. Se trata de Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe.

Los conflictos de 2003 se concentraron en El Alto y La Paz, donde intervinieron tanquetas y militares armados que dispararon a civiles.

El conflicto se activó por el intento del gobierno de vender gas por puertos chilenos y escaló hasta exigir la renuncia del gobierno, el segundo de Sánchez de Lozada, un hombre acaudalado y que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos.

Tras su renuncia, asumió el gobierno su entonces vicepresidente, Carlos Mesa.

En contraposición al acuerdo de compensación, los demandados están exonerados de cualquier acción futura por parte de los demandantes, reseñaron la agencia ABI y los sitios de Fides y Los Tiempos.

"Cuando comenzamos con el juicio, todo el mundo nos dijo que `Goni` estaba por encima de la ley. Me siento orgulloso de que el pueblo aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o poderoso que sea, goza de impunidad absoluta", dijo Teófilo Baltazar, uno de los demandantes del juicio, según el Centro de Derechos Constitucionales. (Télam)