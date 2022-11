El Congreso de Perú informó hoy que suspendió la sesión que tenía prevista para mañana ante el temor de que ocurran incidentes durante una manifestación en apoyo al presidente Pedro Castillo, sobre la que la Policía dijo tener información de que se preparan “actos de violencia contra la propiedad privada y pública”.

"Se informa a los señores congresistas de la República que en la reunión sostenida hoy entre el jefe de la Región Policial de Lima nos han hecho saber que en la movilización programada para el jueves 10 de noviembre de 2022 se llevarían a cabo acciones de protesta con actos de violencia contra la propiedad pública y privada", indicó la Oficialía del parlamento.

La dependencia explicó que la medida apunta a "salvaguardar la seguridad de los congresistas, así como del personal del Congreso de la República".

En la sesión de mañana iba a discutirse un permiso de salida del país para que Castillo pudiera viajar a Ciudad de México y a Santiago para asistir a la XVII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico y el IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile, respectivamente.

Castillo tiene planeado salir del país del 24 al 29 de noviembre.

Grupos de ciudadanos están convocando a una marcha para mañana en el Centro de Lima, donde se ubica la sede del Congreso, en apoyo al presidente, habitualmente cuestionado por el legislativo, que ya quiso sacarlo del cargo dos veces.

El informe de la Policía, citado por el diario La República, habla de una “posible infiltración de grupos radicales y extremistas dentro de los manifestantes, que podrían ocasionar un desborde social y la alteración del orden público”.

El propio Castillo se pronunció hoy sobre la marcha, durante una reunión con dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales y la Coordinadora Nacional de Micro Empresarios Estatales del Perú en Palacio de Gobierno.

“Este gobierno es totalmente respetuoso de que la población, los ciudadanos se manifiesten, se movilicen, pero con todo respeto. También hay que deslindar con ciertos infiltrados en las movilizaciones que hacen quedar mal a la autoridad y a los dirigentes. La movilización, el derecho a la protesta y la huelga, tiene que ser un derecho constitucional”, manifestó.

“A mí nadie me va a atemorizar porque yo no le debo a nadie; a mí me puso el pueblo, a mí no me puso ningún empresario mafioso. Yo no le debo a ninguna empresa en el Perú ni a nadie”, remarcó, según el diario El Comercio.

La marcha es promovida además por sindicatos y organizaciones y en las redes sociales se publicaron convocatorias que la llaman ‘La Toma de Lima’. Será a las 14 (16 de Argentina). (Télam)