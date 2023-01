La Policía de Finlandia confirmó hoy que impidió que en una protesta contra la adhesión del país nórdico a la OTAN se quemara un ejemplar del Corán, un gesto que sí se produjo en la vecina Suecia y provocó el enojo de Turquía, de quien dependen ambas naciones para ingresar a la Alianza Atlántica.

Según detalló el inspector jefe del Departamento de Policía de Helsinki, Heikki Porola, a la radiotelevisión finlandesa YLE, las autoridades de seguridad tuvieron constancia de la planificación de esta protesta a través de redes sociales y se pusieron en contacto con los organizadores para informarles de la ilegalidad que iban a cometer, informó la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con el inspector jefe, las advertencias de la Policía surtieron su efecto y finalmente los organizadores de la protesta decidieron no quemar el ejemplar del Corán, aunque la concentración en contra de la adhesión de Finlandia a la Alianza Atlántica sí siguió adelante.

La quema de ejemplares del Corán en Suecia derivó en un estancamiento de las ya de por sí complicadas negociaciones entre Estocolmo y Ankara para que este último dé luz verde a la membresía sueca en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Turquía pide a Suecia y Finlandia acelerar la extradición de presuntos terroristas reclamados por las autoridades turcas como condición "indispensable" para lograr la ampliación de la OTAN, según lo acordado el año pasado en la cumbre de Madrid.

Turquía y Hungría son los únicos dos países de la OTAN que aún no ratificaron el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica.

Las autoridades húngaras argumentan que la sesión parlamentaria se reanudará el 20 de febrero, por lo que no se producirá la ratificación antes de esta fecha.

En tanto, el Gobierno turco reiteró hoy que "no es posible" ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN mientras no "cumpla sus obligaciones de seguridad".

Ankara considera que Estocolmo no está cumpliendo los requisitos acordados por las partes en Madrid, indicó el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu denunció la "intensa presencia" del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Suecia y Finlandia, "especialmente en Suecia".

"No es sólo presencia, es que están muy activos", manifestó.

"Finlandia no tiene un problema tan grande, han dado pasos y han dicho que darán pasos, pero en lo relativo a Suecia (...) las actividades continúan", explicó.

En este sentido, hizo hincapié en que "parece que hace falta voluntad política" y denunció las "últimas provocaciones" del PKK en Suecia, en referencia a las recientes manifestaciones contra el Gobierno turco en el país europeo.

Las autoridades turcas llegaron a cancelar viajes y reuniones con representantes suecos.

Este episodio llevó incluso a plantear un escenario en el que Finlandia decida abandonar a Suecia y seguir adelante de forma independiente el camino hacia la adhesión a la OTAN.

Sin embargo, desde Helsinki descartaron semejante posibilidad y aseguraron su compromiso con el país vecino.

"Apoyamos la expansión de la OTAN, y el proceso de ratificación se encuentra en la agenda del Parlamento para que los diputados lo aborden cuando se vuelvan a reunir en febrero. Esperamos debatirlo y resolverlo", puntualizó el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

Asimismo, aclaró que Hungría no tiene intención de "ejercer presión sobre Ankara" y señaló que "no es su trabajo enseñar a otros a hacer política a nivel internacional", por lo que puntualizó que será "decisión de Turquía" ratificar o no el protocolo.

El Parlamento húngaro retrasó a febrero la ratificación del protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN después de haberlo aplazado previamente hasta principios de 2023.

El resto de Estados miembro firmaron el documento para la inclusión de Suecia y Finlandia el 5 de julio de 2022.

El proceso para sumarse a la Alianza se completará en cuanto todos los Estados ratifiquen el protocolo. (Télam)