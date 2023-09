La policía española detuvo a un hombre por presunta agresión sexual a una periodista, tras tocarle el trasero mientras estaba en directo. El incidente ocurrió en un momento en que España está inmersa en un debate sobre el sexismo desatado por el escándalo de un beso en los labios del ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la campeona del mundo Jenni Hermoso. La indignación por el beso se ha convertido en un momento del movimiento "Me too" que fue construyendo durante años en una nación cada vez más intolerante con las actitudes machistas y la mala conducta sexual. El suceso ocurrió este martes, cuando la reportera Isa Balado informaba sobre un robo para la cadena Cuatro, cuando un hombre se le acercó por detrás y le tocó el trasero antes de preguntarle para qué canal de televisión trabajaba. La policía dijo en un mensaje en X, previamente conocida como Twitter, que un hombre había sido detenido por agredir sexualmente a una reportera en directo. Mediaset España, propietaria de Cuatro, dijo que "repudia categóricamente cualquier forma de acoso o agresión. Apoyamos plenamente a Isa Balado, reportera de En boca de todos , tras la situación absolutamente intolerable que ha sufrido en el día de hoy". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que el incidente no debe quedar impune. "Es el machismo el que hace que periodistas sufran agresiones sexuales como ésta, y que los agresores no se arrepientan ante la cámara", escribió en X. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, también envió su apoyo a Balado. "Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad", afirmó

Reuters/NA NA