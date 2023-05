La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España analiza, a partir de una denuncia de víctimas del grupo vasco ETA, si el partido EH Bildu lleva en sus listas de candidatos para las elecciones del 28 de este mes a decenas de exintegrantes de la organización separatista que cumplieron cárcel, incluso por asesinato.

La Fiscalía informó en un comunicado que recibió ayer la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia referente "a la incorporación en las candidaturas presentadas por EH Bildu a las elecciones autonómicas y municipales de 44 personas condenadas por delitos de terrorismo".

"Tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no" de una investigación judicial, abundó la Fiscalía.

La denuncia señala que Bildu, un partido separatista vasco de izquierda, podría ser ilegalizado porque las leyes españolas advierten que un partido puede ser "declarado ilegal" si apoya "políticamente la acción de organizaciones terroristas".

ETA, la organización armada que buscaba la independencia del País Vasco, se disolvió en mayo de 2018 luego de causar más de 850 muertes. España y la Unión Europea la consideraban un grupo terrorista.

La polémica estalló el miércoles, cuando otra asociación, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), denunció ante la prensa que Bildu llevaba en sus listas para las elecciones municipales y regionales a 44 personas que cumplieron condenas por diversos delitos y que pertenecieron a ETA o colaboraron con la organización.

Según Covite, siete de ellos fueron condenados por asesinato y algunos son candidatos en la misma localidad donde cometieron el crimen.

La información generó una gran controversia en el inicio mismo de la campaña para las elecciones.

"Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y esta es una de ellas", aportó hoy a la polémica el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Washington, a donde está de visita.

Y la número dos del Ejecutivo, Nadia Calviño, consideró al hecho "absolutamente incomprensible.

Como Bildú respaldó varias veces al Gobierno, la oposición de derecha aprovechó para sumar sus críticas al oficialismo.

"Me entristece y me indigna que el 'sanchismo' baje las orejas ante esta provocación", advirtió el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y agregó: "Me repugna que Bildu lleve a asesinos en sus listas".

Vox, de ultraderecha y tercera fuerza política en el Parlamento, anunció que ingresó al Parlamento una iniciativa para pedir la ilegalización de Bildu.

(Télam)