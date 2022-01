El presidente del PIT-CNT, la central obrera uruguaya, Marcelo Abdala, consideró como "una demostración de la soberbia del poder" el primer spot audiovisual del oficialismo en defensa de los 135 artículos cuestionados de la ley de Urgente Consideración (LUC) que se pondrán en debate en el referendo del 27 de marzo.

"Salió el Jingle de los defensores de 135 artículos de la LUC. Una demostración de soberbia del poder y los poderosos. Dijimos que con la asignación de los colores definida en la Corte Electoral intentarían embanderar al pueblo con un color de todos. La ciudadanía no es tonta", advirtió Abdala.

La protesta se debe a que en el corto publicitario de las fuerzas ligadas al presidente Luis Lacalle Pou aparece la camiseta celeste del seleccionado de fútbol de Uruguay con un "No" enorme en el frente y después la leyenda "La celeste no deroga".

Cuando la Corte Electoral validó las firmas necesarias para la consulta popular, asignó el celeste para las boletas del No y el rosado para las boletas del Sí a la derogación.

Las organizaciones que cuestionan los 135 artículos de la LUC protestaron entonces porque consideraban que el color celeste es identitario del país y no debía usarlo ninguno de los dos sectores, pero la Corte mantuvo la decisión.

El video cuestionado por el PIT-CNT enumera frases como "Vamos a decir que no, sigamos por este camino", "Por nuestros sueños, por un país mejor", "No demos un paso atrás que vamos bien, defendé tu libertad" y "No al palo en la rueda", aparte de mostrar la imagen de la camiseta de la selección uruguaya.

El spot comenzó a ser viralizado en las redes desde la cuenta de Twitter de un grupo no muy conocido pero claramente identificado con el oficialismo de centroderecha, que representa Lacalle Pou: "Orientales del Twitter".

El referendo programado para el 27 de marzo pondrá a consideración de todos los uruguayos 135 artículos de una mega-ley impulsada por el actual presidente, conocida como LUC, que flexibilizó el uso de la fuerza policial, restringió el derecho a la huelga y declaró ilegítimos los cortes de calles y rutas que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", con la consecuente facultad para disolverlos.

El referendo fue forzado por un colectivo muy amplio de organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas la central sindical PIT-CNT y el principal partido opositor Frente Amplio, como también organizaciones de docentes y estudiantes, grupos feministas y ambientalistas.

La LUC contiene 476 artículos y su aprobación, que la coalición oficialista logró en el marco de un tratamiento exprés, fue clave para el gobierno de Lacalle Pou.

La normativa incluyó, además, algunas modificaciones al Código Penal, como la ampliación de las penas máximas y mínimas para los menores en edad imputable, además de limitar el régimen de semi-libertad para los adolescentes.

La ley objetada también extendió el concepto de legítima defensa a un bien material, alargó de 2 a 4 horas el plazo de la Policía para informar una detención a la Fiscalía, y reasignó a policías y militares la potestad para registrar personas y autos en procedimientos "preventivos rutinarios".

Además, dispuso cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, eliminó la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y redujo el rol de los directores generales de los Consejos de Educación. (Télam)