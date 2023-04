El expresidente chileno Sebastián Piñera aseguró que la instrucción que dio a

Carabineros y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción por el estallido social de octubre de 2019 fue la de resguardar el orden público, con respeto a los derechos humanos.

En su declaración ante la fiscal Ximena Chong, difundida hoy por el diario local El Mercurio, el exmandatario expresó que "es evidente que la magnitud de la violencia y destrucción, atentados, muertes, lesionados, significó una sobreexigencia o superación de las capacidades operativas de Carabineros".

Un documento de 85 páginas contiene las nueve horas de declaración prestada en su oficina el martes ante Chong, quien lo indaga como imputado por delitos de lesa humanidad y en un segundo caso, pero no como imputado directo, por

responsabilidades homicidas de los mandos de Carabineros.

Piñera defendió que "la compatibilización del orden público, estrictamente necesario en una democracia y esencial para el ejercicio de los derechos, y el pleno y total respeto de los derechos humanos enfrentaban dificultades", recogió Ansa.

Sin embargo, insistió que su instrucción a las policías y FFAA fue que se observara la "doble misión de resguardar el COP (control de orden público) y el respeto a los DDHH".

Advirtió que "el gobierno planteaba estas instrucciones, pero la forma en que se implementaban era decisión de Carabineros. Lo que nunca ocurrió es que nos transformáramos en carabineros, dando instrucciones operativas".

Consultado por la información que manejaba previo al estallido, respondió que "pocos días antes del 18 de octubre hubo una reunión del Comité de Inteligencia; yo muchas veces preguntaba si había algo adicional en materia de seguridad

pública que el Presidente debiese conocer. No hubo respuesta a esa pregunta".

Ese año, el gobierno tenía comprometida la realización de la conferencia medioambiental COP25 y la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Piñera enfatizó que "no hubo información previa y precisa de los organismos de inteligencia. Este es un problema grave. El actual sistema no funciona adecuadamente".

En cuanto a las reglas del uso de la fuerza, declaró que "cuando se discutían, buscábamos cómo darle eficacia a Carabineros y al mismo tiempo proteger los derechos de las personas. Esta es la discusión que se da hasta ahora y que se va

a intensificar con el proyecto de ley del gobierno actual. Creo que dichas reglas debiesen estar reguladas a nivel de ley".

Sobre los casos de la trabajadora -hoy senadora- Fabiola Campillai y el fotógrafo Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión por la acción de carabineros, dijo: "yo no soy juez y no me corresponde juzgar, pero sí respeto los fallos de la justicia. Ahora, sin conocer todos los antecedentes, en mi opinión, en estos casos, sí hubo violación a los DDHH". (Télam)