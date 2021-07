El presidente chileno, Sebastián Piñera, defendió el regreso de las clases presenciales en las escuelas de Chile en el segundo semestre, que comenzó hoy.

Para los niños, “la educación presencial y el compartir con sus compañeros es fundamental por razones educativas, alimentarias, desarrollo emocional y salud mental”, y que por esto “los colegios deben estar abiertos, con estrictos protocolos sanitarios, para que los padres puedan decidir”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En este sentido, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, habló por Radio ADN sobre los establecimientos y sus condiciones para recibir a los estudiantes en pandemia, en respuesta a la alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler, que denunció que 19 de 44 establecimientos de su municipio no estaban en condiciones para el retorno presencial.

Figueroa destacó que en enero de este año los colegios hicieron un levantamiento de información en donde debían indicar si les faltaba algo para continuar.

“Todos los colegios de Chile y también el 100% de los colegios de la municipalidad de Santiago levantaron en enero de este año su plan de funcionamiento donde señalaban en qué condiciones podían efectivamente retomar su presencialidad en el contexto de la pandemia, por lo tanto los colegios se prepararon y tenían claridad”, indicó el ministro a la radio, citada por el diario La Tercera.

Además, indicó que a la municipalidad de Santiago “le entregamos en los últimos dos años 800 millones de pesos solo para mejoras en la infraestructura pública, y por lo tanto aquí es muy importante ver en detalle cuáles son esos problemas. La alcaldesa decía que no tenían libros de clases en algunos colegios, ya, es un problema pero no es un tema esencialmente complejo en lo que estamos hablando de la vuelta a clases presenciales (...) Santiago tiene 44 colegios, esos 19 habrá que verlos, tiene 25 que me imagino entonces que podrían estar funcionando, y tampoco están abiertos”.

En ese sentido, Figueroa agregó que “lo importante no es generar conflicto, sino ir con la máxima velocidad en apoyo de todas las dificultades que se van presentando para poder resolverlas, porque lo que nos interesa es que esos colegios estén disponibles para las familias, para que los papás puedan tomar una decisión informada, sentirse confiados y en esa vía seguir avanzando”.

Sobre los establecimientos educacionales en sí, el ministro recordó que estos son administrados en el caso de la educación pública por los municipios y por los nuevos servicios locales de educación, “y nosotros hemos puesto a disposición del sistema recursos importantísimos para hacerse cargo de las mejoras y eventuales carencias en la infraestructuras. Solo este año hay 186 mil millones de pesos con ese propósito, un 62% mas que el año pasado”.

“Los recursos están disponibles, pero obviamente esos recursos tienen que ser gestionados por los sostenedores. Nosotros tenemos recursos disponibles, los podemos asignar, pero necesitamos que nos levanten los proyectos”. En este sentido, indicó. “La regla general es que la mayoría de los establecimientos están en buenas condiciones”. (Télam)