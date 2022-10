Un grupo de manifestantes reclamó hoy la renuncia de tres integrantes de la legislatura municipal de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que su presidenta, Nury Martínez, dimitiera ayer solo a ese cargo pero no a su condición de legisladora, tras filtrarse un audio con comentarios racistas suyos sobre un miembro del cuerpo y su hijo afrodescendiente, informó la prensa local.

Los activistas gritaban, abucheaban y cantaban dentro y fuera del edificio, mientras los miembros del concejo se preparaban para la primera reunión tras la difusión de los audios.

Martínez, a quien se puede escuchar en grabaciones insultando con dichos racistas a su colega Mike Bonin y a su hijo, no participó de la reunión.

"Todavía estoy tratando de entender esto", dijo Bonin, luego de silenciar a parte de la multitud que se había reunido en la Municipalidad.

"Mi esposa y yo estamos enojados y desconsolados por nuestra familia y por Los Ángeles; como angelino, me estoy tambaleando por las revelaciones de lo que dijeron estas personas", indicó el legislador demócrata.

"Servidores de confianza que expresan odio, estas personas nos apuñalaron, esto le dio una paliza al corazón y al alma de la ciudad", agregó.

El fin de semana pasado salió a la luz un audio de una conversación que Martínez, los concejales Gil Cedillo y Kevin de León, y Ron Herrera, un alto funcionario laboral de Los Ángeles, mantuvieron en octubre de 2021, en la que hablaron sobre la redistribución de distritos y también realizaron comentarios racistas.

“Lo están criando como a un niño blanco”, dijo Martínez, en un pasaje de la conversación, y agregó: “Yo estaba como, 'este niño necesita una paliza, déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta'".

Martínez también llamó al niño "ese changuito", mote en español para decir "ese monito".

Bonin pidió hoy al concejo que destituyera de inmediato a Martínez del puesto de presidenta y exigió que renuncie al consejo.

“Primero debes renunciar, luego pedir perdón; la gente no debería pedirme perdón, no puedo perdonarlos porque no es mi prerrogativa, es la prerrogativa de un niño que es demasiado joven para entender realmente lo que está pasando'', manifestó Bonin, según el diario local NBC Los Ángeles.

“Estamos consternados, enojados y absolutamente disgustados porque Nury Martínez atacó a mi hijo con horribles insultos racistas y habló sobre su deseo de dañarlo físicamente”, agregó.

Durante la conversación con Martínez, el concejal De León, un poderoso actor de la política de California que se postuló sin éxito a la alcaldía de Los Ángeles y al Senado, también realizó comentarios racistas y comparó el cuidado del hijo de Bonin durante el desfile del Día de Martin Luther King con "cuando Nury trae su pequeña bolsa de jardín o la bolsa de Louis Vuitton".

Tanto De León como Cedillo emitieron un comunicado de disculpas el domingo por la noche pero no abandonaron sus bancas.

En tanto, Herrera, presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, que también participó, renunció a su cargo anoche.

Hasta esta tarde no había hecho declaraciones, pero un abogado que representa a la federación envió una carta a The Times, que difundió la noticia, alegando que la conversación había sido grabada en violación de las leyes de privacidad de California.

En Los Ángeles, la población latina representa aproximadamente la mitad de la población, mientras la población negra es alrededor de 9%. (Télam)