El jefe del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, solicitó al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, que destituya a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por encontrarse en el extranjero con el eurodiputado y líder del partido Juntos por Cataluña, Carles Puigdemont. "O el presidente del Gobierno conocía y autorizó este desplazamiento o el Presidente tiene que cesar a la vicepresidenta de forma inmediata, no hay en mi opinión ninguna otra alternativa", afirmó Feijóo en una entrevista a la radio Cope. El líder del PP considera "inaudito" y "una anomalía democrática" que una vicepresidenta se desplace a Bruselas "para intentar negociar la constitución del nuevo Gobierno de España con una persona que está condenada y buscada por la Justicia". Feijóo señaló que no se conocen antecedentes de este tipo en ningún Estado de la Unión Europea y se trata de "una desautorización clara a la Justicia española", así como un "descrédito" a la calidad democrática de España. "Si no cesa a la señora Yolanda Díaz, el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno que hemos vivido como españoles y como europeos", determinó. El lunes Díaz se reunió con Puigdemont en Bruselas para abordar el posible apoyo del partido Juntos por Cataluña a la candidatura de Sánchez en las elecciones a primer ministro del país en el Congreso de los Diputados. Fue el primer encuentro público entre un miembro del Gobierno y un líder del partido Juntos por Cataluña desde que Puigdemont coorganizó el referendo de independencia en 2017 y luego huyó a Bélgica, donde fue elegido como diputado del Parlamento Europeo, explicó este martes el sitio Sputnik News. El pasado 29 de mayo, Sánchez anunció la decisión de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones generales al 23 de julio tras la derrota del partido gobernante PSOE por el opositor PP en los comicios municipales. Según los resultados de las elecciones del 23 de julio, el PP, de centroderecha, obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el gobernante PSOE, de izquierda, consiguió 122, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176). El pasado 22 de agosto, el rey Felipe VI de España nominó a Feijoo para enfrentar una votación parlamentaria que designe presidente del Gobierno, según la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. INT/AEB/KDV NA