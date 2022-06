(Por Gonzalo Ruiz Tovar) El futuro de la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios de Perú, una fórmula aprobada según encuestas por más de 80 % de ciudadanos, quedó prácticamente en manos del presidente Pedro Castillo, quien con su firma podrá validar o no una ofensiva conservadora lanzada desde el Congreso.

Según diversos sectores, si Castillo refrenda una ley aprobada por el Congreso, que les da la potestad de vetar textos escolares a grupos conservadores, muchas veces vinculados a iglesias, se perderá gran parte de la esencia de la ESI, vigente en Perú desde 2008.

"Solicitamos al presidente que observe la propuesta y solicite su archivo, en ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y, principalmente, en cumplimiento de obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes", planteó la Defensoría del Pueblo, una de varias instituciones que se han pronunciado.

Hasta ahora se desconoce si Castillo, izquierdista al que se le atribuyen ideas tradicionalistas en materia social, hará suya la posición de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, quien se opone a la iniciativa parlamentaria, o si escuchará más a otras voces de perfil conservado de su entorno.

La ley, considerada una arremetida contra la ESI y en general contra el Enfoque de Género en la educación, fue aprobada en la primera semana de mayo con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Según la Constitución, se requiere de la rúbrica del mandatario en no más de 30 días hábiles para que adquiera vigencia.

Aunque el impulso del pretendido veto estuvo a cargo del partido ultraconservador Renovación Popular (RP), el apoyo fue predominante en varias otras fuerzas, incluido el partido oficialista Perú Libre (PL), en el que suele haber apoyo a iniciativas de esas características.

El artífice de la ley fue el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, de RP, un activista evangélico que afirma que la ESI "homosexualiza" a los niños y los estimula a iniciar su actividad sexual más temprano.

Medina, de la iglesia neopentecostal Asambleas de Dios, cree que políticas como la ESI tienen consecuencias. En 2017 aseguró que los estragos causados en Perú por un fenómeno meteorológico fueron obra divina por la adopción del Enfoque de Género en la educación: "No lo dudo, lo mismo pasó en Chile y fueron castigados con un terremoto".

La votación demuestra que el congresista no está solo en la cruzada contra lo que además considera "ideología comunista". La presencia en varios partidos, incluso de izquierda y centroderecha, de personas próximas a posiciones fundamentalistas católicas y evangélicas ha sido criticada por los partidarios de la educación laica.

Los conservadores aseguran que su oposición a la ESI es compartida por la mayoría de la población, pero esta semana una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, cuyos resultados coincidieron con otras investigaciones, los volvió a desmentir: 82 % se declaró a favor de esa instrucción.

"Con una campaña feroz contra la ESI, en particular desde el Congreso, la gran mayoría sigue pensando que no podemos retroceder. Esta mentira (la de que hay una fuerte oposición popular) empodera a un núcleo muy conservador, sobrerrepresentado en el Congreso", afirmó la exparlamentaria de izquierda Marisa Glave.

Perú es un país gravemente afectado por la violencia sexual: en promedio, 16 menores de edad son violados por día. Desde 2018, cuando se endurecieron las penas y se incluyó la cadena perpetua, fueron violadas más de 20.200 niñas y adolescentes mujeres, los dos grupos más afectados.

Por otro lado, en solo los cuatro primeros meses de este año, según el Ministerio de Educación, se reportaron en colegios 163 denuncias de abusos sexuales, como tocamientos indebidos, acoso y violaciones. Los responsables en su mayoría son profesores y otros estudiantes. Y las autoridades admiten que hay un dramático subregistro.

Con esos números, con cifras comparativamente desbordadas de violencia de género y con un elevado índice de embarazos en adolescentes, entre otros fenómenos, los expertos consideran urgente la educación sobre el tema en los colegios.

"Muchos niños no saben que son víctimas porque no se les habla de estos temas", afirmó Ayesha Dávila, portavoz del colectivo Sí Podemos, que defiende la vigencia de la ESI, en una investigación del diario limeño La República.

El caso del colegio estatal El Nazareno, en el populoso distrito limeño San Juan de Miraflores, suele ser presentado como ejemplo de buenos resultados de la ESI. En esa institución cada año había un número elevado de embarazos, pero con la entrada del tema en el currículo el índice está en cero desde 2015.

Para Elga Pardo, del colectivo feminista Manuela Ramos, en lugar de obstaculizar el plan, hay que impulsarlo, pues, según destacó, en una inspección de la Defensoría del Pueblo a 60 colegios se encontró que en solo cuatro se desarrollaba conforme a lo estipulado. "Por ello hacemos un llamado al Ministerio para que implemente la ESI", señaló.

El debate en el Congreso, según destacan los activistas, estuvo cargado de argumentos absurdos. Se dijo que en esas clases se enseña a abortar a las niñas o se instruye a los estudiantes en sexo anal. Además, se insistió en que se trata de imposiciones de organizaciones no gubernamentales "marxistas".

El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha salido al frente para destruir "mitos" que no son exclusivos de Perú: La ESI no se contrapone a los valores, sino que los fortalece; no consiste en hablar de prácticas sexuales, sino que incluye un contexto más amplio; no distrae a los alumnos de otros temas, sino que los complementa; no hace más precoz la actividad, sino más responsable.

Los expertos añaden que lo aprobado por el Congreso viola artículos de la Constitución, de la Política Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes y del Currículo Nacional de Educación Básica, entre otros instrumentos.

La ofensiva conservadora multipartidista desde el Congreso se da también en otros frentes, pero la educación es uno de los principales. Desde la otra orilla, se espera que Castillo, a pesar del conservadurismo de sectores de PL y en su propia formación religiosa, sepa entender el momento histórico. (Télam)