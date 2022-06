Los candidatos presidenciales de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, recibieron apoyos y propuestas de Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, respectivamente, ambos de la Coalición Centro Esperanza, pero con preferencia distinta.

Fajardo, quien, al ser candidato de la Coalición Centro Esperanza, ocupó el cuarto lugar en las votaciones de la primera vuelta el pasado domingo, se reunió con el candidato Rodolfo Hernández con quien discutió cómo se pueden combinar los programas de gobierno de ambos de cara a consolidar una alianza.

"Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas, a encontrar las coincidencias, mirar dónde tenemos que hacer ajustes. El propósito es que, si logramos avanzar, este proceso nos lleve a construir un programa de gobierno que después se convierta en el Plan de Desarrollo para un gobierno de Rodolfo Hernández", afirmó Sergio Fajardo a los medios.

El candidato Hernández agradeció la reunión y le aseguró que harán lo necesario para generar una alianza que le convenga a todo el país. "Estamos hablando con el grupo del doctor Fajardo, para ver cómo podemos interrelacionar lo que yo pienso con lo que ellos piensan, y sacar lo mejor de esos dos pensamientos para ayudarle realmente a Colombia.

Lo que estamos haciendo es lo que más le convenga a Colombia. No son caprichos, lo que quiera yo imponer o él", dijo Hernández. Por su parte, Alejandro Gaviria, exministro de Salud y exrector de la Universidad de Los Andes, quien, al igual que Fajardo, hizo campaña con la Coalición Centro Esperanza y se unió luego a la aspiración fajardista para la primera vuelta, anunció su respaldo a Petro al considerar que su programa de gobierno es más coherente y responsable. "Yo he defendido el cambio responsable, he defendido el pluralismo, la paz, los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental.

Y lo seguiré haciendo (...) Gustavo Petro representa en este momento la opción más responsable, institucional y liberal", expresó Gaviria. Agregó que "Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, ha presentado ideas y propuestas. Rodolfo no.

Desde el punto de vista democrático, me parece cuestionable una campaña que ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz, pero oportunista".

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se celebrará el próximo 19 de junio entre Petro, del Pacto Histórico, quien ganó la primera ronda con el 40,32% de la votación, y Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien obtuvo el 28,15%. Xinhua-NA. NA