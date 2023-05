El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, y el presidente Gustavo Petro extendieron hoy el enfrentamiento verbal que mantienen hace días, ahora porque el funcionario judicial advirtió que el mandatario está "poniendo lápidas" a los agentes de la Fiscalía y lo acusó de querer "soltar a narcotraficantes y herederos de los paramilitares del Clan del Golfo".

Barbosa ha acusado a Petro de señalar a funcionarios del Ministerio Público, como el fiscal Daniel Hernández, y le advirtió que si le pasara algo a esta persona o a su familia, él sería responsable.

"Quiero recordarle al presidente de la República, porque al parecer se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la masacre de la Rochela, porque su padre fue asesinado por los paramilitares", dijo Barbosa en un foro organizado por la Universidad Javeriana, en Bogotá, informan medios locales.

"Si le llega a pasar algo a la familia del fiscal Hernández, o al propio fiscal, o a su hijo menor, que es un sujeto de especial protección, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas", manifestó.

MIRÁ TAMBIÉN El Congreso hondureño amplía por cuarta vez el estado de excepción por violencia pandillera

En su respuesta, Petro escribió en su cuenta de la red Twitter: “Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro sino que fueron asesinadas por el Clan del Golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato”.

Y agregó: “El fiscal Hernández y su familia deben ser protegidos, pero el país merece respuestas”.

El origen de la nueva polémica Petro-Barbosa está en un mensaje de Twitter en el que el presidente se hacía eco de una publicación en la que se acusaba a Hernández de estar favoreciendo al Clan del Golfo, la mayor organización del narcotráfico del país.

Aunque hubo intentos de que la estructura entre al proceso de diálogo que el Ejecutivo intenta con las organizaciones armadas, no pudo todavía articularse una negociación.

MIRÁ TAMBIÉN Cuatro ultraderechistas de Proud Boys culpables de sedición por ataque al Capitolio de EEUU

"Esto parece que no es la Colombia potencia mundial de la vida, sino la Colombia potencia mundial donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales", ironizó Barbosa sobre uno de los eslóganes de la campaña proselitista de Petro.

Para el funcionario judicial, resulta “curioso que el presidente de la República se ponga a fijar tuits y acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares, cuando él a través de una firma le solicitó al fiscal general hace cuatro meses soltar narcotraficantes y herederos de paramilitares del Clan del Golfo".

“Ahora los pájaros tirándole a las escopetas, ahora la Fiscalía que es la entidad que está empujando y enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares", protestó Barbosa, quien ha acusado a Petro de "tratar de buscar por todos los medios de beneficiar a narcotraficantes".

Barbosa lamentó que Petro, más que un jefe de Estado, parece un "tuitero de oposición de su propio Gobierno", y lo acusó de presionar a la Fiscalía para "empujar" las investigaciones.

"Él no es el fiscal general y nadie lo eligió; el fiscal general soy yo", subrayó, y señaló al Ministerio de Justicia por haberse convertido en un "obstáculo".

En el fondo, los cuestionamientos de Barbosa hacia el Ejecutivo tienen que ver con algunos puntos del plan de “paz total” que impulsa el Gobierno y que fue votado por el Congreso, porque permite aliviar las eventuales penas a integrantes de grupos armados o criminales.

“El Estado no puede apostarle a reducir el impacto de los delitos en la sociedad, por ejemplo, cambiarles el nombre a las conductas criminales para que dejen de serlo o cambiar el Código Penal y así facilitar la salida de delincuentes de las cárceles”, advirtió, según el sitio de la revista Semana.

Y consideró que la prioridad para la justicia y para el Estado “son los ciudadanos que no han cometido delitos, más de 40 millones de colombianos, y no los 80.000 que están en la cárcel”.

“Yo no soy el fiscal general de los presos: soy el fiscal general de la nación, como usted es el defensor del pueblo, no de los privados de la libertad; como el presidente es de la República y no de las cárceles; en ese orden de ideas, nos toca equilibrar y crear una política pública adecuada”, señaló el jefe del ente acusador. (Télam)