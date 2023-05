El presidente colombiano, Gustavo Petro, abogó hoy por una alianza entre América Latina y España para avanzar en políticas concretas para hacer frente a la crisis climática, en un discurso ante el Parlamento español marcado por la ausencia del partido de ultraderecha Vox, que había prometido boicotear los actos del mandatario de izquierda.

"La humanidad está en peligro (...) estamos a las puertas de extinguirnos o cambiar", expresó Petro durante una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado y en su primera visita de Estado a España desde que llegó a poder, el año pasado, tras décadas de gobiernos conservadores en Colombia.

El presidente, que hoy fue recibido por los reyes de España y que mañana se reunirá con el jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dijo en el Congreso que aunque lo tilden de "apocalíptico" por sus declaraciones sobre el futuro del planeta, es su responsabilidad y la de los políticos actuales apostar por el cambio.

"Tenemos que salvar a la humanidad", para ello "la ciencia es la que nos puede conducir a un mejor camino", puede servir de "faro", agregó el jefe de Estado de Colombia, asumido en agosto de 2022.

MIRÁ TAMBIÉN Alto funcionario de la ONU llega a Sudán, donde se libran intensos combates pese a la tregua

"La ciencia dice que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción", alertó Petro y subrayó que el cambio climático "no es algo en lo que podemos creer o no creer" dado que no es una religión.

Vox, tercera fuerza política en España, había dicho que no iba a participar de los actos oficiales de Petro durante su visita. Vox dice que las políticas de Petro harán retroceder a Colombia en materia económica, de derechos humanos y libertades.

Justo antes de que el presidente tomara la palabra en el Congreso, los legisladores de Vox abandonaron el recinto, según dijeron, en protesta por un reciente discurso en el que Petro dijo que Colombia, que fue colonia de España, se había librado "del yugo español".

A eso se sumó la convocatoria de Foro Madrid, una alianza de Vox con parlamentarios latinoamericanos afines, a una protesta frente al Congreso español, que reunió a decenas de personas, informó la agencia de noticias Europa Press.

MIRÁ TAMBIÉN Ucrania niega haber intentado matar a Putin

Petro promueve una alianza internacional para la protección de la Amazonia, para lo cual Bogotá ha ofrecido movilizar 200 millones de dólares anuales durante 20 años a la espera de que se unan otros países y empresas.

El mandatario, que fue recibido con honores por los reyes de España, Felipe VI -el jefe de Estado- y su esposa, Letizia, en el Palacio Real, apostó, en su discurso en el Congreso, al entendimiento entre las distintas regiones para abordar la crisis climática.

Petro subrayó el papel de instancias internacionales como la cumbre que se realizará en julio en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe).

"El mundo del encuentro es ahora indispensable", dijo. (Télam)