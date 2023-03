El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy que decidió retirar el proyecto de reforma política que su propia bancada presentó en el Congreso el año pasado porque estimó que luego de que el Legislativo le introdujera modificaciones no le quedó "ningún tema progresista".

Luego de que la bancada del oficialista Pacto Histórico en la Cámara de Representantes (cámara baja) publicara un comunicado en el que denunciaba los cambios al proyecto y hacía un llamado al gobierno para que "archive" la iniciativa, el presidente se plegó a las críticas.

"Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista", dijo Petro en Twitter, donde retomó la publicación de un medio colombiano con el comunicado de la bancada de su espacio político en el Congreso.

"Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política", agregó.

El retiro del proyecto fue confirmado luego por el ministro del Interior, Alfonso Prada.

"Atendiendo las instrucciones del presidente Gustavo Petro, las solicitudes del Pacto Histórico, de otros sectores políticos y el debate profundo, el gobierno tomó la decisión de solicitar la autorización de retirar la reforma", dijo Prada a periodistas, según el diario bogotano El Tiempo.

Con esas declaraciones se estimaba que el proyecto no avanzará en el Congreso al no contar con el apoyo del bloque mayoritario en el Senado y uno de los dos más grandes en Representantes, a pesar de que no cuenta con quórum propio, dijeron medios locales.

El comunicado de la bancada en la cámara baja, titulado "Queremos hacer una reforma política para Colombia, no una reforma politiquera", fue un llamado a Petro a que archivara la iniciativa y elaborara “una nueva propuesta concertada con los distintos actores políticos”.

Los diputados dijeron que “durante el trámite de la reforma política se han introducido micos (cambios incluidos a último momento) que han demostrado la falta de voluntad política por parte de algunas bancadas en el Congreso para modificar las reglas del juego”.

Si bien el texto modificado respetaba la propuesta de que las campañas políticas fueran completamente cubiertas por el Estado para "garantizar un ejercicio legislativo honesto que responda a la ciudadanía" como señaló la bancada en el comunicado, se modificaban otros aspectos.

Uno de los cambios cuestionados, además del tema de las listas cerradas, paritarias y alternadas que mencionó Petro, es un artículo que permite a los congresistas asumir cargos de ministros y, si lo desean, poder volver después al Legislativo sin incurrir en ninguna inhabilidad.

La reforma política, junto a la tributaria y el proyecto de Paz Total, fueron las tres grandes iniciativas programáticas de Petro que ingresaron el año pasado al Congreso y mientras que las dos últimas había logrado sancionar, la primera seguí en suspenso. (Télam)