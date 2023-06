El presidente de Colombia, Gustavo Petro, remarcó hoy que las investigaciones por supuestas irregularidades en su gobierno deben ser de “las autoridades competentes” y no de “personas anónimas cuyos intereses se desconocen” e insistió en la búsqueda de parte de algunos sectores de “romper la relación” del Ejecutivo y el pueblo.

En un largo comunicado que subió a su cuenta de Twitter, Petro salió al cruce de una publicación de la revista Semana que citó a un testigo anónimo que atribuyó el enfrentamiento entre la exjefa de Gabinete Laura Sarabia y el exembajador Armando Benedetti a una puja por cinco valijas con dinero supuestamente del presidente.

El testigo, según Semana, vinculó además la desaparición de ese dinero (3.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 725.000 dólares) con el suicidio de un integrante de la Seguridad del mandatario.

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima para una publicación en la revista Semana; por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo; estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, advirtió Petro.

El mandatario reseñó que fue amigo de los propietarios de la revista y que ellos “son testigos de primer orden” de su honorabilidad.

“En diversas intervenciones públicas, he pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y he brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo”, destacó.

Remarcó que “deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación” en marcha.

Hace dos semanas, Petro echó del gobierno a Sarabia y a Benedetti, después de que se filtraran audios de ambos y surgieran escuchas ilegales a partir de la desaparición de la casa de la exjefe de Gabinete de una valija, supuestamente con unos 7.000 dólares, hecho por el que fue acusada una niñera que trabajaba simultáneamente en la casa de los dos hasta entonces funcionarios.

Sarabia y Benedetti fueron llamados a declarar por las autoridades electorales y la Fiscalía General del Estado también abrió una investigación, por un audio en el que el exembajador sugiere que hubo dinero ilegal en la campaña proselitista de Petro.

“Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”, denunció Petro sobre el supuesto testigo citado por Semana.

También Sarabia salió al cruce de la publicación: “nunca en mi vida he recibido tal cantidad de dinero ni he visto una cifra siquiera cercana”, afirmó.

“Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del presidente Gustavo Petro y la confianza del Gobierno nacional”, alertó Sarabia en un comunicado.

Semana afirma que el testigo que cita tuvo “varias conversaciones” con el fallecido coronel Óscar Dávila, coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia, que se suicidó el sábado pasado.

Según medios locales y el abogado de un policía involucrado en el caso, Dávila fue presionado por la Fiscalía que investiga si hubo irregularidades o abuso de poder en el interrogatorio a la niñera.

Luego de conocerse la muerte del coronel, medios locales informaron que este envió una carta en la que expresaba su disponibilidad para ser escuchado y hablar del caso.

“La plata era de Petro; eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos. Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento. Ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, señaló la fuente.

El testigo relata el armado de un esquema para recuperar el dinero con personal de la Casa Militar de la Presidencia y que hubo presiones primero a una teniente del esquema cercano al mandatario y después sí a la niñera de Sarabia, Marelbys Meza.

El relato señala que se lograron recuperar 268.000.000 de pesos de los 3.000.000.000 perdidos. (Télam)