El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó hoy el deseo de su Gobierno de impulsar una "nueva emancipación" de las comunidades afrodescendientes en el país, al priorizar la inversión en el desarrollo de las zonas más pobres, una tarea que encomendó a su vicepresidenta, Francia Márquez.

"En este Gobierno debe existir y presentarse una nueva emancipación. Quizás la emancipación completa ojalá, cuya palabra solo indica la liberación real, la liberación real es la igualdad. Es abrir las oportunidades igual que a los otros pueblos diversos de Colombia", dijo Petro al conmemorar los 29 años de la Ley 70, que otorgó a las comunidades negras del Pacífico la propiedad colectiva de sus tierras, además de reconocer su identidad, el derecho a la igualdad y a la dignidad.

"Esa equidad significa que el litoral Pacífico, que allá los palenques en el Caribe, que las regiones más pobres de Colombia puedan gozar de un privilegio para poderlas igualar con las otras regiones de este país", agregó durante el acto celebrado en la sede del Ejecutivo.

El mandatario indicó que su Gobierno pretende reglamentar esta norma de 1993 -que solo fue regulada en un 30%- en su totalidad, una labor que delegó en su vicepresidenta, quien encabezará a futuro un Ministerio de Igualdad.

Presente también en la ceremonia, Márquez destacó que es fundamental la implementación y financiación integral de esta ley, con el propósito de que la dignidad se vuelva costumbre real para el pueblo afrocolombiano, reportó el diario El Tiempo.

“Siendo una hija de la Ley 70, parida de la Ley 70, la Vicepresidencia no es un fin para mí, solo es un medio para seguir transformando. Hoy, ante ustedes, pongo todo mi ser, espíritu y corazón para construir con todos”, expresó la vicepresidenta, quien afirmó que esta normativa definirá el rumbo de la igualdad de oportunidades en materia de empleabilidad y desarrollo económico para las comunidades del país.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de priorizar el desarrollo en el litoral Pacífico, en el Caribe colombiano y en las regiones donde hay población negra, donde quieren extender la "etnoeducación", el suministro de agua potable y las garantías sociales.

“La palabra libertad es nada si no hay igualdad, si no hay derechos. Si no hay poder de la población sobre el Estado. Así que ojalá que la vicepresidencia de Francia constituya la creación del ‘gran poder negro’ en Colombia, dentro de una democracia multicolor", concluyó Petro.

En el encuentro participaron también algunos miembros de las comunidades y asociaciones que representan a las comunidades afros en el país, quienes resaltaron, por su parte, la urgencia de garantizar las condiciones para el trabajo comunitario y el diálogo social en esas zonas. (Télam)