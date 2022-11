El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó hoy que le pedirá al mandatario estadounidense, Joe Biden, que no avance en el proceso judicial contra el ciberactivista Julian Assange, detenido "solo por decir la verdad", tras reunirse en Bogotá con representantes de WikiLeaks.

"Me reuní con los voceros de WikiLeaks, para apoyar la lucha mundial por la libertad del periodista Julian Assange. Le solicitaré al presidente Biden con otros presidentes latinoamericanos que no se pongan cargos a un periodista solo por decir la verdad", anunció Petro a través de Twitter.

El Presidente recibió en la Casa de Nariño, la sede del Gobierno, al editor jefe del sitio de filtraciones WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, a quien le expresó su compromiso de trabajar por la libertad del australiano.

Del encuentro también participó el canciller colombiano, Álvaro Leyva, informó la agencia de noticias Sputnik.

Otros mandatarios latinoamericanos, como el jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, también instaron a la Casa Blanca a que desista en el caso contra el fundador de WikiLeaks.

"Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange (...) explicándole que no cometió ningún delito grave, Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, y ejerció su libertad y que detenerlo, pues, iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión", dijo el mandatario en julio pasado.

"La decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida, sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad: disciplinamiento periodístico para todos y todas", había advertido en sintonía la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner

El 17 de junio, la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel.

Washington reclama la extradición del periodista para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la Ley de Espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.

Las imputaciones se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares sobre Irak, Afganistán y la base de Guantánamo, así como informes diplomáticos que revelan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.

Assange permaneció en la embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido a petición de la Casa Blanca, y desde ese momento se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, al sur de la capital británica.

El 1 de julio, el fundador de WikiLeaks apeló la orden de su extradición a Estados Unidos. (Télam)