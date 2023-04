El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió hoy en Washington en la necesidad de rediscutir y modificar la Carta Interamericana de Derechos Humanos “para ampliarla hacia nuevos derechos” con la idea de lograr “una democracia que ya no se encuentra ni en Europa ni en Estados Unidos” y hasta estimó que la región puede ser “potencia mundial” si da esos pasos.

“¿Cuántas sesiones se hicieron para rehacer la Carta Interamericana? No para limitarla. El proyecto de la democracia en las Américas no es para recortarla, sino para ampliarla hacia los derechos que hoy algunos técnicos llaman de cuarta generación, hacia una democracia más viva, más rica, que no se encuentra ya en Europa o en EEUU”, remarcó Petro ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Insistió, en esa línea, en la necesidad de conseguir “una democracia muchísimo más profunda que la antigua democracia representativa liberal, sin negarla”.

En la sede de la OEA en Washington, el mandatario colombiano fue presentado por el secretario general del organismo regional, Luis Almagro, como “uno de los líderes más influyentes del mundo”.

“La crisis climática demanda que podamos entregarles derechos a la naturaleza”, demandó Petro, y se preguntó “dónde están, en la Carta Democrática, los derechos sociales, los derechos del pueblo trabajador, los de los indígenas a tener su cultura, su propia libertad ancestral”.

Para el presidente, América Latina “puede ser el vocero mundial de ese nuevo proyecto democrático, indudablemente revolucionario, cuando hoy nos quieren inundar en tiempos de extinción de la humanidad en años de guerra, de enfermedad, de pobreza, de hambre”.

Se definió además como “víctima de una ruptura de esa Carta” cuando se lo destituyó de la alcaldía de Bogotá y le fueron quitados sus “derechos políticos”.

“Yo los recuperé gracias a una sentencia. Pero son miles y miles los latinoamericanos. Y la crítica no es hacia un solo lado y sin mirar al otro. Claro que me interesa que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de DDHH. Y deberíamos consultarlo con Cuba, que nunca estuvo. Pero no miramos Perú, entonces… ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, es decir, en contravía de la Carta?", se preguntó, en referencia a la situación del exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido y detenido en diciembre tras haber disuelto el Congreso.

Y en la misma línea de cuestionamiento, inquirió: “¿Nuestros sistemas jurídicos no están recortados de tal manera que contradicen la Carta? ¿Qué es eso de que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen mayoría en el Congreso?”.

Petro repasó que, según el documento regional, “solo una sentencia judicial de un juez penal quita derechos políticos”, pero no se vio "eso en Honduras, en Paraguay, en Brasil, y no estamos viendo en Perú”.

La referencia fue para las salidas del poder, por cuestionados mecanismos institucionales, del hondureño Manuel Zelaya en 2009, del paraguayo Fernando Lugo en 2012 y de la brasileña Dilma Rousseff en 2016, además de la de Castillo el año pasado.

Petro instó a hacer de América Latina “el gran faro mundial de la razón y la libertad”, y advirtió sobre el riesgo de “ir hacia atrás, de retraerse en la historia, para que de nuevo los tanques disparen, los pobres caigan en las calles, las cárceles se llenen, y los humildes caigan ensangrentados simplemente por pedir el derecho a existir”.

“Yo invito a la reflexión, a que confrontemos y nos reencontremos, en el camino democrático. Si articulamos las posibilidades económicas de la nueva economía que es absolutamente imprescindible construir en el corto plazo, usadora de las energías limpias y renovables, podríamos encontrar el camino de su propia industrialización”, manifestó.

Y volvió a preguntarse: “¿Cómo seríamos si la democracia fuera el proyecto profundo de América Latina y reunimos ese mundo político con ese mundo económico que se abre?”.

“Se abre el gran sendero del que hablaba (Salvador) Allende, el sendero de las transformaciones. Es posible, real, ser una potencia mundial”, concluyó.

Los conceptos fueron parte de su presentación ante el Consejo de la OEA, que encabeza el embajador de Uruguay ante el organismo, Washington Abdala.

“Para luchar por la paz es necesario luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la insatisfacción de la población con la democracia. En ese camino se encuentra hoy Colombia bajo el liderazgo del presidente Petro”, dijo Almagro en su presentación.

Y subrayó que “es crucial que el hemisferio aprenda, entienda, absorba de las iniciativas que está emprendiendo Colombia”, según un comunicado del organismo.

El secretario de la OEA añadió que Colombia, “con estas iniciativas, está llevando al terreno y a regiones concretas la consigna ‘más derechos para más personas’” y puso de relieve la tarea del Palacio de Nariño “para entender y actuar sobre la cosa pública con una escala de valores superior”.

Petro está desde el lunes en Estados Unidos, y mañana se reunirá con su par local, Joe Biden, en el Salón Oval de la Casa Blanca, para desarrollar una agenda sobre asuntos de interés para ambas naciones.

“Los dos líderes también discutirán los esfuerzos conjuntos para combatir el cambio climático, contrarrestar el narcotráfico, abordar nuestro desafío migratorio regional y promover los valores democráticos y los derechos humanos y laborales en la región y el mundo”, dijo el Gobierno estadounidense la semana pasada, cuando oficializó la reunión.

En la capital norteamericana también sostendrá encuentros con senadores demócratas y republicanos, incluido un encuentro con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. (Télam)