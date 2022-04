La fórmula a la presidencia y vice de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez, firmaron hoy un compromiso público, ante un escribano, de que en una eventual gestión en el Ejecutivo no harán expropiaciones y que su programa de gobierno no incluye ninguna medida de ese tipo.

“Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos”, se quejó Petro.

El exalcalde de Bogotá y su compañera de binomio -acompañados del jefe de debates del Pacto, Alfonso Prada- juraron ante un notario que en su eventual gobierno no habrá ningún tipo de expropiación y que el plan de gestión no favorece iniciativas relacionadas con esa chance.

La firma del acta fue en la localidad de San Cristóbal, al sudeste de Bogotá, desde donde Petro lamentó que se haya abierto una discusión sobre el punto a partir de “desinformación y noticias falsas alrededor de la campaña”.

“No hay nada más alejado de la realidad”, remarcó Petro, que encabeza las encuestas de intención de voto para las presidenciales de fines de mayo.

El candidato de la alianza de izquierda explicó que la rúbrica del acta “no es un acto formal de campaña”, porque las firmas en el documento público “tienen afirmaciones que, de incumplirlas, se constituiría un delito”.

“Mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta en ningún tipo de expropiación. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todas y todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”, dijo el candidato.

El acta fue hecha pública luego de que lo hicieran el senador Armando Benedetti en su cuenta de la red Twitter y el sitio web del diario El Espectador.

Petro cuestionó la “campaña de miedo” generada por medios y dirigentes de otras fuerzas, y reclamó a los demás candidatos que copien su decisión de no expropiaciones “ni con acciones ni omisiones”.

“El Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el congreso. Eso también es expropiación”, resaltó Benedetti.

Ya en su campaña de hace cuatro años, antes de la segunda vuelta que lo enfrentó a Iván Duque, Petro había firmado un compromiso de no expropiar y no convocar a una Asamblea Constituyente, en parte por una suerte de exigencia de líder es de otras fuerzas que lo respaldaban, entre ellos Antanas Mockus, Claudia López, Katherine Miranda e Ingrid Betancourt.

Mientras, el candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, presentó en conferencia de prensa su plan anticorrupción, que incluye una propuesta de aumento de las penas por corrupción.

Gutiérrez eligió como lugar simbólico para la presentación la cárcel de La Picota, a donde la semana pasada un hermano de Petro se reunió con algunos condenados por corrupción.

“Ver cómo la otra campaña venía justamente a este sitio a buscar votos de los corruptos, los violentos y los peores asesinos del país a cambio de rebajas de penas o el tal perdón social es de los peores escándalos que ha vivido el país”, afirmó.

El postulante de la coalición de centroderecha llamó, en cambio, a “luchar contra los corruptos, contra la impunidad y los violentos” y para eso propuso “cárcel, muerte política y pérdida de investidura para funcionarios corruptos, pero además también extinción de dominio”.

En medio de una campaña que ya toma ribetes de ofensiva, Petro divulgó en su cuenta de Twitter una fotografía de una reunión del exgobernador Alejandro Char, aliado de Gutiérrez, con el también exmandatario regional Luis Alfredo Ramos, acusado de presunto nexos con paramilitares.

El candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, juzgó "muy preocupante" que en la "oscuridad de las cárceles" se intentarán tramitar "asuntos tan profundos" como "perdonar" a corruptos. (Télam)