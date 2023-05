El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se declaró hoy “jefe” del fiscal de Estado, Francisco Barbosa, quien consideró a la expresión “un paso alarmante de un zarpazo a la justicia”, en una nueva escalada del enfrentamiento verbal que mantienen hace días y que obligó hoy a la Corte Suprema a advertir que el mandatario malinterpreta la Constitución.

"El Fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él", afirmó Petro desde España, en la continuidad de un cruce que lleva días.

En su réplica, el fiscal consideró a la expresión “un paso alarmante de un zarpazo a la justicia”, pidió a “la comunidad internacional que esté alerta” y manifestó que “lo que Petro acaba de hacer es decir que no es el Presidente de la República, sino que es un dictador en Colombia".

Ayer, Petro había cuestionado a otro fiscal porque presuntamente sabía de una lista de futuras víctimas del Clan del Golfo, la mayor organización del narcotráfico del país, y, sin embargo, no dispuso custodia especial para ninguno.

Barbosa dijo entonces que el jefe del Palacio de Nariño había puesto “una lápida” sobre ese funcionario judicial.

"Mi vida y la de mis funcionarios está en riesgo. El Presidente me acaba de poner también una lápida a mí. Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia", afirmó Barbosa a W Radio.

Y agregó que estaba “perplejo de la falta de dignidad de con la que esta persona ejerce el cargo de Presidente de la República".

En otras declaraciones, a la revista Semana, dejó en claro que Petro no ordena su accionar: “El presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República”.

Después, el titular de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, sostuvo que el fiscal general “no tiene superior jerárquico” porque es elegido por el alto tribunal de una terna que envía el jefe de Estado.

“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”, alertó Castillo Cadena.

En un comunicado citado por el sitio de Semana, la Corte expresó que las declaraciones de Petro generan una “gran inquietud” porque se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”.

“La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”, subrayó la Corte.

Y llamó a respetar la separación de poderes que contempla la Constitución.

Pero Petro, lejos de bajar el tono, escribió un largo texto que subió otra vez a su cuenta de la red Twitter, en el que expresó que en respuesta no faltó ni a su palabra “ni a la Constitución” y acusó a Barbosa de faltarle el respeto en su rol.

“El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado”, escribió el mandatario.

Y después de reiterar que “como jefe de Estado” es representante de la Nación “ante el mundo y ante el pueblo”, volvió a preguntar “si sabía la fiscalía de la existencia de una lista del Clan del Golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la fiscalía asesinaron”.

“El crimen de 200 personas ¿no es un crimen contra la humanidad? El jefe del Estado ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?”, añadió Petro.

Y, en el mismo todo, inquirió: “Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al jefe del Estado, se puede entender entonces que la justicia, en esta institución, no quiere o no puede investigar un crimen de lesa majestad?”.

En defensa de Petro salió el expresidente Ernesto Samper, quien juzgó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes “debería leer con lupa las intervenciones políticas del Fiscal Barbosa, que caen en el terreno minado de la judicialización de la política y la subsecuente politización de la justicia”.

Las diferencias entre Petro y Barbosa se remontan a algunas semanas atrás y tienen que ver con que el fiscal cuestiona el plan de “paz total” que impulsa el Gobierno y que fue votado por el Congreso porque alivia las eventuales penas a integrantes de grupos armados o criminales. (Télam)