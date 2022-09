El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió hoy los incipientes procesos de negociaciones que su Gobierno abrió con algunas organizaciones insurgentes e ilegales e insistió en que si se logra el abandono de las armas de parte de estos grupos se dará un paso clave para ser “una gran nación”, en lo que pareció una respuesta a algunas críticas a la iniciativa del Ejecutivo.

"No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido observar procesos de paz, que no se critique la paz. Y lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas estaremos construyendo una gran nación", argumentó Petro.

En Nueva York, a donde viajó para participar por primera vez de la Asamblea General de la ONU, el mandatario admitió que se trata de “un comienzo balbuceante en este momento” para el proceso de paz que busca su administración.

Explicó que “simplemente se están nombrando negociadores de diversas organizaciones, algunas con las que ya había entablado un proceso del gobierno anterior de (Juan Manuel) Santos, la mayoría inéditas", informó la agencia de noticias Ansa.

Petro se reunió ayer con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, casi en coincidencia con que se conociera un encuentro que el alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, tuvo con dirigentes de las disidencias de las FARC que rechazan el acuerdo de 2016.

El primer presidente de izquierda de Colombia reiteró que recibió "cartas" de organizaciones que pretenden sumarse a su propuesta de "paz total" del Gobierno, que envió al respecto un proyecto al Congreso.

Destacó como una curiosidad que en algunas de esas misivas se vincula "el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz".

"Me parece que ese es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta y que podría, si se analiza a profundidad, ser el elemento que podría conducir a Colombia hacia una paz integral", reflexionó el presidente, que mañana hablará ante sus pares en el recinto principal de la ONU con motivo del inicio del debate general.

Uno de los cuestionamientos a los encuentros exploratorios para futuras negociaciones provino del titular del Congreso colombiano, Roy Barreras, un aliado de Petro, que criticó que los grupos disidentes de las FARC hayan sido reconocidos como tales, mientras la conducción de esa guerrilla aceptó convertir a la fuerza en un partido político legal en virtud del acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano en 2016.

"Y entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron el enorme esfuerzo de dejación de armas en el Acuerdo del Teatro Colón? ¿No desvirtúan de un solo plumazo en los diálogos exploratorios, y ahora públicos, la legitimidad del Acuerdo de Paz?", planteó Barreras, según W Radio.

Barreras admitió que estos contactos suponen un "avance" y un "esfuerzo enorme" para lograr la pacificación del país, pero advirtió que "las formas y los mensajes importan cuando se actúa comprometiendo al Estado colombiano".

Exdirigente del Partido de la U, la del expresidente Santos, Barreras se sumó al Pacto Histórico liderado por Petro.

También la senadora del Centro Democrático (uribismo) María Fernanda Cabal consideró que "todo esto es una gran farsa, igual al acuerdo de paz de Santos".

"Unos van a firman y dicen que sí se acogen, y detrás viene la cola. Esto va a terminar en el desgreño de una Colombia que va a quedarse sin fuerza pública y sin capacidad de controlar el crimen", alertó, según el diario El Nuevo Siglo.

(Télam)