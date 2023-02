El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy que dispuso el relevo de tres ministros, en el primer cambio en el gabinete que lo acompaña desde que asumió el gobierno en agosto pasado.

Dejaron sus cargos los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; de Deporte, María Isabel Urrutia, y de Cultura, Patricia Ariza, quienes serán reemplazados por Aurora Vergara y Astrid Rodríguez en los dos primeros casos, respectivamente, sin que se supiera esta noche el tercer nombre.

“Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas”, dijo Petro esta noche, en un mensaje en el que anunció la remoción de los tres ministros y reveló los nombres de dos de los reemplazantes.

El jefe del Estado dedicó gran parte de ese discurso a defender la reforma del sistema de salud que ya presentó públicamente y agradeció a los funcionarios salientes por haber “contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país”.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU pidió formalmente a México la extradición del hijo de Chapo Guzmán

La salida de Gaviria -quien fuera ministro de Salud en 2012-18, con el presidente Juan Manuel Santos- se debió a sus críticas a la reforma del sistema de salud impulsada por Petro, que se hicieron públicas en las últimas semanas, según los diarios El Tiempo y El Espectador.

En cambio, la prensa local ignoraba esta noche los motivos de los relevos de Urrutia y Ariza, quienes aparentemente se enteraron de sus desplazamientos al escuchar el mensaje del mandatario.

“No sé si Petro me declaró insubsistente (sic) o me cambió; la política es cambiante y la política y los amigos son así”, afirmó Urrutia, y lamentó que no le hubieran “avisado a tiempo de tomar una decisión de renunciar”.

“Me hubiera gustado que el presidente me avisara”, dijo Ariza a la radio Caracol. (Télam)